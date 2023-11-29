方便！凌晨买药不用愁 24小时药店可用手机下单

近日，我市公布了首批25家24小时营业的药店，以满足群众夜间用药需求。记者了解到，多家药店还支持网络下单，如果市民夜间外出不方便，通过手机下单，外卖小哥会及时将药品送到市民手中。如何用手机下单买药？昨日，记者进行了体验。

近日，我市公布了首批25家24小时营业的药店，以满足群众夜间用药需求。记者了解到，多家药店还支持网络下单，如果市民夜间外出不方便，通过手机下单，外卖小哥会及时将药品送到市民手中。如何用手机下单买药？昨日，记者进行了体验。

第一步：登录外卖平台

目前，我市多家药店支持网络下单的有“美团”“饿了么”等电商平台，24小时药店标注有“24h”字样。以“美团”App为例，打开主页面，右上方有“看病买药”选项。

点击进入，可以看到药品分类信息，将该页面向下拉，点击“附近商家”，可以看到离您较近的多家药店名称，显示有具体地址、距离公里数、药品起送费用及送达药品的预估时间，一般在30分钟左右。

第二步：手机下单

通过手机下单主要有两种方式——

第一种：在页面的“药品分类信息”，选择所需药品的种类。进入后，您可以看到几十种常用药品名称，每种药品均标注了具体规格。点击某种药品，可直接进入“在售商家”页面，在售药店名称、药品价格、配送所需时间等信息一目了然，选择所需药品即可。

第二种：在“附近商家”页面，选择一家您平时经常买药或者比较熟悉的药店。进入该药店的页面后点击所需品类，然后进入对应页面，选择所需药品即可。