洛阳抓好“流量密码” 旅游吸引力不断提升

携程日前发布数据显示，截至1月18日，春节假期洛阳旅游产品预订增长率在全国主要旅游城市中排名第一。近期，随着哈尔滨火爆“出圈”，各地文旅关注度持续上升。洛阳缘何受到游客青睐？下一步如何抓好“流量密码”，推动“流量”变“留量”、“网红”变“长红”？记者进行了采访。

老城区文明办工作人员在洛邑古城为游客赠茶 洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 摄

携程日前发布数据显示，截至1月18日，春节假期洛阳旅游产品预订增长率在全国主要旅游城市中排名第一。近期，随着哈尔滨火爆“出圈”，各地文旅关注度持续上升。洛阳缘何受到游客青睐？下一步如何抓好“流量密码”，推动“流量”变“留量”、“网红”变“长红”？记者进行了采访。

深化创意引流，让洛阳文旅更具吸引力

“一到洛阳，就遇到了身穿飞鱼服的侍卫在高铁站迎接旅客，这样的方式很有创意，让我们感受到了洛阳的热情。”日前，来洛踩线的马来西亚华人旅游业工会副总秘书长苏文杰，对洛阳文旅的创意举措称赞不已。

创意优先的新文旅时代，“人无我有、人有我新”的颠覆性创意，总能第一时间吸引关注的目光。

“洛阳大冬天把牡丹花催开了”“洛阳文旅真听劝”“洛阳花样宠公主”“王一博深情推介家乡洛阳”“看盛唐美人还数洛阳”……连日来，洛阳文旅相关话题纷纷登上微博、抖音等各大平台的热榜，热度居高不下。

市文广旅局相关负责人表示，近期，洛阳文旅坚持创意引领，利用短视频、直播等新媒体平台，把内容创意与网上传播结合起来，推出了一大批具有创意和影响力的宣传内容和形式，从不同侧面展示了洛阳丰厚的文旅家底，形成了良好的“出圈”效应。

来到洛阳，出了高铁站有身穿飞鱼服的帅气侍卫接驾，恭迎各地公主、王子回城；在应天门广场，有“金甲”武士列队邀请公主坐马车“回宫”；在一些景区，有游客答题送文创礼品等互动活动……

依托于令人耳目一新的颠覆性创意，不仅带来了沉浸式体验，满足了年轻化消费，而且在移动端传播中不断升温。正因如此，洛阳对全国游客尤其是青年游客的吸引力明显增强。