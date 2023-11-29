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“三姐妹代父卖蜂蜜”后续：蜂蜜热销，这是一场爱心的奔赴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 09:47

　　20日下午，为给患白血病的弟弟陈里约凑医药费，小里约的3个姐姐来到洛龙区泉舜购物广场北广场售卖蜂蜜，掌上洛阳·洛视频平台对此进行了约3个小时的全程直播。

　　“洛阳是一座很温暖的城市”

　　从新安县石井镇元古洞村到市区，需要经过一段蜿蜒绵长的盘山路。为了在中午前到达，陈家姐妹仨在志愿者的护送下，一大早就出了门。

　　与第一次来市区卖蜂蜜不同，这次，姐妹仨的心里少了些忐忑、多了份踏实。“没想到这么多好心人来帮俺家。”大姐萱萱说，第一次来市区卖蜂蜜时，因为环境陌生，加上不会推销，她们跑了大半天一瓶都没卖出去，“是你们的报道，改变了俺家的生活”。

　　在洛阳与爱同行公益组织志愿者的帮助下，姐妹仨的摊位很快准备就绪，直播也随之开始。

　　“洛阳是一座很温暖的城市。”摊位前的第一位客人是耄耋老人，现场向小里约转账1000元。老人说，他是一名退休职工，在报纸上看到小里约的故事后深受触动，8岁的小里约正是长身体的时候，希望孩子父亲能用这笔钱给孩子买点儿好吃的补补身体。“蜂蜜我也不要，你们送给其他需要帮助的人吧。”老人说完，便快步离开了。当我们追上老人想问他的名字时，老人笑着摆摆手说：“洛阳人。”

　　60岁的白爱红是一名环卫工人，同样是在报纸上看到小里约的故事，到现场购买了两瓶蜂蜜。在装蜂蜜的间隙，身边有个声音问她：“自己的日子都不富裕咋还来花这钱？”白爱红说：“平时俺们不糟蹋钱，关键时候也不心疼钱。”

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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