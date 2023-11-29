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有了和事草 生活多美妙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.01.22 08:46

　　洛阳人爱喝汤。清早寻个汤馆，盛一碗牛肉汤，撒一把葱花，真得劲。

　　葱是有故事的。它是烹调常用之物，能和众味，河洛先民老早就开始研究它的各种妙用，还给它起了一个有趣的别名叫“和事草”。

　　葱岭上长大葱

　　葱是从西域传入中原的。

　　《西游记》里的唐僧去西天取经时，有孙悟空、猪八戒、沙和尚一路保驾护航。历史上真正的唐僧——唐代高僧玄奘可没这等待遇。

　　玄奘是咱洛阳老乡，老家在今偃师区缑氏镇。据《大唐西域记》记载，他是只身一人“偷渡”去古天竺(今印度)取经的，沿途要越过高寒的葱岭。半道上缺吃少喝，体力不支时，他没准在葱岭上啃过大葱。

　　古书《西河旧事》记载：“葱岭在敦煌西八千里，其山高大，上生葱，故曰葱岭也。”

　　葱岭是帕米尔高原的古称，地处中国最西部、中亚东南部，横跨中国、塔吉克斯坦和阿富汗。古人所说的西域，就包括这一地区。

　　洛阳是陆上丝绸之路的东方起点，葱岭则是丝绸之路上的重要节点，从中原去西域乃至更远的非洲、欧洲，都要翻过这道岭。

　　洛阳博物馆曾举办过“秦汉——罗马文明展”。早在秦汉时期，便有西域胡商翻山越岭来中原做生意。东西方互通有无，中国的丝绸、茶叶、瓷器等远销西域，西域的皮草、玻璃、新奇蔬果等传入中原。商旅驼队路过葱岭时，常采食野葱补充体力。葱大约是在此时传到洛阳的。

　　古籍《管子》记载，东周时期，诸侯王齐桓公在洛阳周天子的默许下，派兵“北伐山戎，出冬葱及戎菽，布之天下”。若按此说法，至迟在两千多年前，葱已传入中原。

　　美人指如削葱根

　　物以稀为贵，西域的野葱到了中原，身价倍增，进了皇家菜园，接受人工培育。

　　《洛阳伽蓝记》记载，北魏孝文帝迁都洛阳后，在洛城建了一个很大的皇家菜园，美其名曰“光风园”，采用“温室大棚”栽培各种时令蔬菜及“反季节蔬菜”。

　　北魏《齐民要术》里有多篇文章记录当时的蔬菜种植技术。北魏洛阳贵族一年四季都能吃到新鲜蔬菜，包括葱；普通人家则只能在制菹(音同租，腌菜)时花些心思，让冬日饮食多些滋味。

　　巧妇制菹水平高，少不了要用到葱。《齐民要术》里说，做木耳菹得用葱调味：将木耳焯水去腥，用酸浆水洗净，切细，加葱白、胡荽、豉汁、酱清、醋、生姜末、花椒末等调味，口感绝美。

　　吃葱吃出了感情，古人还常常借葱喻人、以葱传情。

　　汉乐府诗《孔雀东南飞》里的刘兰芝年轻貌美，“指如削葱根，口如含朱丹”，手指白皙嫩滑，犹如洁白的葱根。婆婆看不惯这个儿媳妇，棒打鸳鸯，逼着儿子焦仲卿休妻，害得刘兰芝投池自尽，焦仲卿“自挂东南枝”，千古遗恨。

　　唐代洛阳诗人元稹，啥都能扯到“葱”上去。写美人，“启齿呈编贝，弹丝动削葱”；写空闺寂寞，“洞房闲窈窕，庭院独葱茏”。

　　“葱茏”，形容草木青翠茂盛，亦有朦胧、美好之意。“庭院独葱茏”，啊，寂寞让人如此美丽！

　　耐人寻味的是，古人借葱写美女，尽是寂寞和忧伤；写到男子，却是另一种画风。

　　《诗经》里的君子“有玱(音同枪)葱珩(音同横)”，身佩青葱色玉佩。

　　古书里的曹操和刘备煮酒论英雄，笑言“天下英雄唯使君与操耳”。当日风云突变，刘备意识到曹操已察觉到自己的野心，装着在地里拔葱，借机开溜，另起炉灶。

　　男人标榜德行如玉，“拔葱”干大事；女人则被物化，被审视，被“闲置”。封建社会男尊女卑，由此可见一斑。

　　“和事草”浑身宝

　　葱既可调味也可药用。《庄子》记载，“春月饮酒茹葱”可通五脏。《本草纲目》亦云，葱能发散通气，活血解毒。

　　因其用途广泛，葱在中国人的饮食生活中占据重要一席。

　　《授时通考》等古籍记载，葱生熟都能吃，“更宜冬月”。北宋西京洛阳等地的人经常吃葱，当时有一种“煮饼烧油葱”的吃法，估摸着跟如今山东人喜欢的煎饼卷大葱差不多。

　　东汉《四民月令》记载了葱的品种及栽培方法：“二月别小葱，六月别大葱，夏葱曰小，冬葱曰大。”又说“可种芜菁及芥、牧宿，大、小葱子……”。

　　宋元往后，葱的栽种技术已相当成熟。清《农学合编》记载：“凡栽葱……不拘时。冬葱暑种则茂。”

　　唐代，各国遣唐使常到西京长安、东都洛阳参观学习，中国大葱经朝鲜传入日本。

　　如今，我国已是栽培大葱的主要国家。山东大葱名闻遐迩，洛阳闫庄大葱亦不逊色。2020年，嵩县闫庄镇竹园沟村向武汉捐赠了5万公斤大葱；武汉人投桃报李，关键时刻帮竹园沟村解决了大葱滞销难题。

　　传递中华情，凝聚两地心，这大葱还真不愧是“和事草”。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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