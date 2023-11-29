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从头“武装”到脚

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.01.22 08:46

　　腊月，北方天寒地冻，出门得从头到脚捂严实。古代的洛阳人喜欢用暖帽搭长靴，暖得周到又体面。

　　洛阳民俗博物馆收藏有清代晚期的蓝缎底紫边绣蝴蝶老鼠童帽、绣老鼠葡萄黑绸耳暖。这可是古人的保暖必备物件。

　　老鼠繁衍能力强，被古人奉为“子神”。耳暖上绣老鼠图案，寓意子孙兴旺。

　　耳暖古称“暖耳”，起源甚早。唐代有种从西域过来的“蕃帽”，又称“搭耳帽”，两边有护耳，垂下来正好护住耳朵，是耳暖的加强版。

　　元、明、清时期流行皮暖帽、皮暖耳。《明史》等古籍记载，明代每到冬季，朝廷会给官员们发放暖耳等福利品，高级官员“赐戴煖(暖)耳”，但是“朝觐外官及举人、监生，不许戴煖耳入朝”，冻着就冻着吧。

　　古代的长筒靴叫“高靿(音同要)鞋”，多为皮革材质，防风防水，靴头高高翘起，弧度完美，简约大气。洛阳博物馆里的北魏兵俑，脚上穿的就是高靿鞋。

　　高靿鞋单穿硌脚，不舒服，里头得套上厚袜子。古人会把几层料子合并做成保暖的“千重袜”；也有用绫罗絮丝绵做绵袜，或是用绒、毡等材质做各式御寒袜的。

　　棉花是宋元往后才在中原一带种植的。旧时，洛阳人好穿手工棉鞋：千层布底，纳得细密厚实；鞋面多是各色棉布，鞋里絮上松软棉花，穿上脚心直冒汗，再冷也不怕冻脚。

　　戴上耳暖，穿上棉鞋，要是还喊冷，那可就矫情了，老洛阳人会笑话：“这还嫌冷，河里的鱼怕不得裹上套子？”（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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