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市政协党组召开主题教育专题民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 08:53

　　按照党中央、省委部署要求和市委统一安排，20日，市政协党组召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

　　会议通报了2022年度民主生活会整改落实等情况。孙延文代表市政协党组作对照检查，党组成员依次作对照检查并进行批评与自我批评。会议谈心谈话开诚布公、检视问题剖析深刻、开展批评动真碰硬、整改措施务实管用，达到了深化认识、校正方向、红脸出汗、增进团结的预期目的。市政协非中共党员副主席列席会议并提出意见建议。

　　孙延文强调，市政协党组要运用好这次专题民主生活会成果，针对检视剖析问题，清单化梳理、台账化落实、节点化跟进，举一反三，建章立制，用整改实际成效，推动政协各项工作再上新台阶。要带头把牢政治方向，对党绝对忠诚，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要带头履职尽责，压实党建责任，切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，坚决扛起管党治党责任，永葆共产党人政治本色，为做好政协各项工作提供坚强保障。要带头深度研究工作，强化“有解”思维，紧扣市委中心工作，认真落实市政协五年大事要事和年度协商工作计划，高质量开展各类协商活动，增强建言“精准度”，提高议政“含金量”。要带头提升能力作风，坚决扛稳责任、守住关口、带好队伍，以“关键少数”示范带动全系统党员干部走在前、作表率，为现代化洛阳建设贡献政协力量。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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