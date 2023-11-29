19日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 19日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 会议传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示和重要文章精神，集中学习市委重要会议精神。会议研究市人大常委会2024年工作要点，新闻宣传工作安排、代表工作安排及代表监督办法、监督联系点等制度办法，通报2023年度河南省人大系统“出彩工作”评选结果。市人大常委会党组及机关党组理论学习中心组围绕主题，结合人大工作开展研讨交流。 李保国强调，要深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、精髓要义和实践要求，坚持创新求效，找准人大工作的结合点、着力点、侧重点，强化“有解”思维，不断提升政治能力、思维能力、实践能力，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要紧紧围绕市委中心大局依法履职尽责，发挥人大立法引领和保障作用，推动人大监督具体化、精准化、常态化、长效化，营造良好的新闻宣传氛围，调动一切积极因素，助力人大工作更好地向中心聚焦、为大局出力、为人民发声。要加强人大代表工作能力建设，建、管、用好人大代表线上线下工作(联络)站等履职平台，探索丰富履职载体，高质量开展“人大代表走洛阳”等主题活动，真正察民情、聚民智、惠民生，提升人大代表履职质效。要树牢“一盘棋”思想，围绕“四个机关”定位，不断提升依法履职能力和水平，聚力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、担当尽责的人大工作队伍和人大代表集体，为现代化洛阳建设贡献人大智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 陈方方)