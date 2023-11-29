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乘风起势 奋进洛阳丨“四敢”精神篇：莫向光阴惰寸功
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 08:40
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　　“没有等出来的辉煌，只有拼出来的精彩。”

　　项目工地上，车辆穿梭、焊花飞舞，工程进度不断刷新；园区企业内，键盘噼啪、产线全开，青年人在这里奋进追梦；农田大棚内，蔬菜青翠、瓜果飘香，农业产业拔节生长。如今的洛阳，正不断积蓄前进动能、释放发展活力，以昂扬姿态迈步向前。

　　2023年年初，洛阳市委出台《关于激发敢为敢闯敢干敢首创活力 在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的意见》，细化4个方面20条举措，激励全市上下干事创业、争先出彩。一年来，全市上下铆足“比”的劲头、增强“学”的主动、激发“赶”的动力、强化“超”的追求，河洛大地处处生机勃发。

　　严管厚爱 着力推动干部敢为

　　干部是抓落实的关键。市委明确提出，要推动广大干部增强义不逃责、事不避难的使命担当，锻造履职尽责、争先出彩的能力作风，切实扛起该扛的责任、干好该干的事情。

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　　市纪委监委及时跟进出台《关于发挥纪检监察职能作用推动保障市委“四敢”意见落实的实施办法》，构建支持“敢为、敢闯、敢干、敢首创”完整闭环，坚持“三个区分开来”，健全容错纠错、问责统筹机制，完善考验性问责办法，加大对诬告陷害行为的查处力度，为首创性引领性改革创新实践提供“试错”机会，旗帜鲜明为担当者担当、为实干者撑腰、为创新者开道。

　　刀在石上磨，人在事上练。2023年，为着力提升党员干部把握产业风口、推动科技创新、开展资本运作、运用互联网手段等方面能力，洛阳选派189名干部到先进地区跟班学习。同时，洛阳选派年轻干部在基层“墩苗育苗”，深入实施干部履职能力提升计划，分层分类抓好干部轮训。

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　　“遇事不怕事，有事能扛事。”“该干的事顶着压力也要干，该担的责迎着风险也要担。”“不仅要抓大事，更要把大事抓具体。”2023年，全市党员干部持续深化有解思维，强化担当意识，提升工作效能，将更多“不可能”变成“可能”。务实重干正成为洛阳干部最鲜明的品格特征。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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