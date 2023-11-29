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“袖珍女孩”海璐璐：“我很幸运，也很幸福”（我们的城事追光）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 08:52
海璐璐近照 （受访者供图）

　　2014年5月16日《人民日报》13版刊登的一张照片十分引人注目，照片显示洛阳师范学院5名身着学士服的女生，正向着天空高高跃起，这既是对青葱岁月的告别，又是对未来生活的憧憬。

　　5名女生中离镜头最近、长得最娇小、笑得最灿烂的，就是我们的主人公海璐璐。身患侏儒症的她身高仅有1.2米，但她并未向命运屈服，而是通过自己的努力，展示了其在不幸面前的乐观与尊严。

　　近日，记者联系上了海璐璐。回忆过去，她说：“我很幸运，也很幸福。”

晚报相关报道 （版面截图）

　　一次打车经历，让她鼓起勇气面对生活

　　2012年11月10日，本报一篇题为《“袖珍女孩”海璐璐：亲情爱情友情相伴，我很幸福》的新闻报道讲述了海璐璐的成长故事（详情《“袖珍女孩”海璐璐：亲情爱情友情相伴，我很幸福》），也让这名身残志坚的女大学生开始为大众所知。

　　海璐璐家在瀍河区塔湾村。5岁时，她的身高有1米左右，后来一直不见长高。经医生诊断，她患了侏儒症。父母带着她四处求医，由于家境并不宽裕，几年后，他们无奈放弃了治疗。

　　“我那时很自闭，经常低着头溜着墙根走，常常把自己封闭起来。”回忆过去，海璐璐脸上露出一丝落寞。

　　尽管无数次萌生过退学的想法，但想到父母的付出，她选择了坚持。从小学到初中，她的成绩在班里始终名列前茅。

　　海璐璐说，由于身体缺陷，她上高中前基本上没出过瀍河区，也从没单独坐过出租车。上高二时，一次晚自习下课后，她没有赶上最后一班公交车，于是第一次鼓起勇气尝试打出租车。那晚，她一个人站在路边等了近20分钟，才有一辆出租车停了下来。

　　上车后，的哥得知海璐璐的情况后，不仅鼓励她，还叮嘱她下车后路上小心。“那位司机师傅的长相我至今还记得。”海璐璐说，司机师傅的举动，让她感受到社会上对她这样的人群，并非都排斥，也有关爱。从那以后，海璐璐开始尝试逛街、与同学交流、独自乘坐公交车等。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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