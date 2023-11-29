会“读心术”的机器人登场 洛阳围棋迈进人工智能时代

20日，位于洛阳围棋博物馆的河南首家智能围棋教室正式揭开面纱。

学生与围棋机器人对弈

20日，位于洛阳围棋博物馆的河南首家智能围棋教室正式揭开面纱。此举标志着百段之城洛阳在围棋教学领域率先迈进人工智能时代。

围棋机器人本领强大，闪亮登场

走进智能围棋教室，十几张特别的围棋桌甚为抢眼。每个棋盘的一侧，坐着参加体验的小学生，另一侧则是外形酷似航天员的“元萝卜”AI围棋机器人(以下简称围棋机器人)。

孩子们被这些充满科幻感的对手吸引，一个个凝神思考，取子布局。每当孩子们走完一步，围棋机器人稍加“思考”，旋即挥动机械臂，取子、落子、吃子，一气呵成，俨然一副高手的架势。

记者眼前的围棋机器人，高约40厘米，通体白色，头部有一个液晶显示屏。它的身体右侧有一个折叠机械臂，顶端装有一个倒置的杯状物，里面安装有5个吸盘，这是机器人的手，可一次“拿起”5枚棋子。

别看围棋机器人个头不高，本领却非常强大。它“有手有眼”“能听会说”，可通过机身上的摄像头捕捉棋盘上的变化，还能观察棋手的表情。

人机对弈时，每当棋手下完一步，围棋机器人会在5秒内完成视觉定位、分析计算，并以毫米级的操作精度实现“手眼协同”，确保落子准确无误。

此外，围棋机器人还会“读心术”，它会根据棋手的表情判断对手是否出现注意力不集中或者遇到困难，适时发出语音提醒，并进行简单的人机对话。

“前些年，李世石和人工智能阿尔法狗的巅峰对决还历历在目。没想到，洛阳围棋如今也有了人工智能。”学生家长孙浩然感慨道。

“黑科技”满满，可实现多个等级的人机对弈

“围棋机器人最厉害的地方是它强大的实时运算能力。可以说，机械臂的每一次取棋落子，都蕴藏着大量的‘黑科技’。”洛阳围棋博物馆馆长董艳丽说，它能为棋手提供“画面引导+语音激励+机械臂演示”三位一体的学棋、练棋体验。

具体来说，围棋机器人是一位“专业的围棋陪练”“耐心的习题精练老师”和“老少咸宜的AI玩伴”。它拥有7个级别、超过2000道精选专项习题，习题范围覆盖从启蒙到业余5段的各个阶段，能够稳步提升学棋者的棋力。当棋手面对题目无从下手时，机器人还会主动介入，通过语音和标识对题目知识点进行解释，答疑解惑。

此外，围棋机器人还拥有从业余到职业多个等级的人机对弈模式，能提供超越人类专业水平的巅峰对决。无论哪种水平的学员，都能找到和自己旗鼓相当的对弈等级，通过人机对弈，强化思维、开阔视野。

智能围棋教室，授课更加精准高效

开展人机对弈，仅是智能围棋教室的一项功能。它最厉害的地方，还是精准高效的授课方式。

与普通围棋教室相比，智能围棋教室由软件端的教辅系统、硬件端的教学一体机、十几台围棋机器人以及服务器组成。

教室的讲台位置，安装着大屏幕教学一体机。通过大屏幕，教师可实现任务分发、挂盘讲解、记谱复盘、棋局分享四大功能。

通过教学一体机，十几张棋盘能实时投影在大屏幕上，教师可以布置训练题，查看学生与围棋机器人对弈的情况，进行批改和讲解，帮助学生更好地理解知识点。

依托记谱复盘功能，教师能够随时回看学生下的每一步棋，从中发现问题，实现精准指导。下课后，智能围棋教室还可以调取学生下棋的过程，形成视频报告，发送给家长，让学生收到温故知新的效果。

“将人工智能融入围棋教学，激发了孩子们的兴趣，也让数千年的围棋文化绽放出时代光彩。”学生家长黄晓宇说，期待洛阳围棋不断创新发展，培养出更多后起之秀。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）