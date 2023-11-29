冷空气来袭 洛阳开启“冰箱”模式

今日洛阳晴天间多云，西北风4级左右，气温-8℃～0℃。 刚过去的双休日，暖阳偶尔露个头，但架不住寒风阵阵。没错，本轮冷空气已经陆续“到货”，“冰箱”模式开启。 21日17时，河南省气象台发布低温蓝色预警：预计21日20时到23日20时，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州西部、开封东北部、商丘、平顶山西部、南阳西部最低气温降至零下14℃到零下10℃，请您注意防范。 冷空气来袭，气象部门提醒：燃煤取暖用户要注意防范一氧化碳中毒；户外长时间作业人员应采取必要的防护措施；个人外出应注意加强防寒保暖措施。 市气象台根据最新气象资料分析，本周，受冷空气扩散和高空短波槽的共同影响，我市云系较多，风力较大，凌晨气温较低。今日至明日凌晨，最低气温-9℃左右，山区-12℃左右。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，西北风4级左右，气温-8℃～0℃。 明日：西北风3级到4级，气温-9℃～4℃。 1月24日(周三)：晴天转多云，西北风3级到4级，气温-5℃～6℃。 1月25日(周四)：多云，气温-3℃～8℃。 1月26日(周五)：多云转晴天，气温-4℃～9℃。 1月27日(周六)：晴天间多云，气温-4℃～10℃。 1月28日(周日)：晴天转多云，气温-6℃～9℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）