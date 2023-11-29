洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

冷空气来袭 洛阳开启“冰箱”模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.22 08:06

　　刚过去的双休日，暖阳偶尔露个头，但架不住寒风阵阵。没错，本轮冷空气已经陆续“到货”，“冰箱”模式开启。

　　21日17时，河南省气象台发布低温蓝色预警：预计21日20时到23日20时，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州西部、开封东北部、商丘、平顶山西部、南阳西部最低气温降至零下14℃到零下10℃，请您注意防范。

　　冷空气来袭，气象部门提醒：燃煤取暖用户要注意防范一氧化碳中毒；户外长时间作业人员应采取必要的防护措施；个人外出应注意加强防寒保暖措施。

　　市气象台根据最新气象资料分析，本周，受冷空气扩散和高空短波槽的共同影响，我市云系较多，风力较大，凌晨气温较低。今日至明日凌晨，最低气温-9℃左右，山区-12℃左右。

　　最近几天天气预报

　　今日：晴天间多云，西北风4级左右，气温-8℃～0℃。

　　明日：西北风3级到4级，气温-9℃～4℃。

　　1月24日(周三)：晴天转多云，西北风3级到4级，气温-5℃～6℃。

　　1月25日(周四)：多云，气温-3℃～8℃。

　　1月26日(周五)：多云转晴天，气温-4℃～9℃。

　　1月27日(周六)：晴天间多云，气温-4℃～10℃。

　　1月28日(周日)：晴天转多云，气温-6℃～9℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
        “胸口太痛了，帮我倒杯热水吧……”凌晨2点，刘明(化名)艰难地挪动下身体，推推妻子小云(化名)。
  • ·预防HPV感染应该怎么做？
  • ·“清淡饮食”就是只吃素食？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院情绪障碍门诊开诊
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显赴京拜访国家有关部委和央企
  • 招手即停！洛阳多名私家车主组爱心车...
  • 洛阳生态环境部门发布倡议书 呼吁公众...
  • 洛阳考古亮出年度成绩单 去年共发掘遗...
  • 冷空气来袭 洛阳开启“冰箱”模式
  • 洛阳抓好“流量密码” 旅游吸引力不断...
  • 黄河湿地 别样冬韵【组图】
  • 最新成果！洛阳伊川徐阳墓地又发现车马坑
  • 洛阳市纪委监委为新文旅产业高质量发...
  • 洛阳围棋国手时越获中国快棋赛亚军
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    踏雪漫步

    冬雪

    天鹅

    催花牡丹含苞欲放
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605