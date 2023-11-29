洛阳生态环境部门发布倡议书 呼吁公众遵守烟花爆竹燃放“禁改限”规定

近日，洛阳市政府发布通告，今年春节期间烟花爆竹燃放将实行“禁改限”，可以燃放烟花爆竹，但对燃放时间、禁放区域、个人禁放种类、禁止行为及违法行为处罚作出明确规定。

近日，洛阳市政府发布通告，今年春节期间烟花爆竹燃放将实行“禁改限”，可以燃放烟花爆竹，但对燃放时间、禁放区域、个人禁放种类、禁止行为及违法行为处罚作出明确规定。

20日，洛阳市生态环境局发布倡议书，呼吁公众遵守烟花爆竹燃放“禁改限”规定，共同守护来之不易的蓝天白云。

对污染环境行为说“不”

倡议书提出，燃放烟花爆竹不仅会带来空气、噪声污染，还极易引发火灾等安全事故。

“我们应该积极转变观念、移风易俗，自觉做到不在禁放区燃放烟花爆竹，主动选择安全、环保、低碳方式欢庆新春。”洛阳市生态环境局相关负责人说。

洛阳市生态环境局在倡议书中呼吁全市各级党政机关、企事业单位、社会团体、街道办事处、社区(村)以及党员干部、共青团员、大中小学生等，要带头响应倡议，争当环保志愿者、倡导者、传播者和践行者，对污染环境行为说“不”，齐心协力抵制破坏大气环境的不良行为。

燃放烟花爆竹可致PM2.5浓度大幅上升

燃放烟花爆竹，会产生大量污染物，使环境中的PM2.5浓度大幅上升，严重污染大气环境。

洛阳市生态环境局有关负责人介绍，上海交通大学燃烧与环境技术研究中心曾做过科学实验。科研人员将3只小鞭炮放入一个体积为30立方米的测试舱中进行燃放，测得其产生的PM2.5浓度达到每立方米1230微克，PM2.5爆表值为每立方米500微克，这一数据相当于爆表值的2.46倍，是PM2.5“合格值”(低于每立方米75微克)的16.4倍。

“我市地形结构为盆地结构，每年秋冬季节，污染物在静风天气条件下极容易形成富集，扩散条件极为不利，易造成我市大范围的环境空气污染问题。”该负责人说。

2023年春节期间，洛阳市对烟花爆竹采取限制燃放措施，当年农历除夕至初六，主城区及各县核心区域燃放强度得到一定控制，但对空气质量的影响依然是较为明显的。“当年除夕至初五，平均每立方米PM2.5浓度被拉高17微克，导致年均浓度被拉高0.5微克。”

燃放烟花爆竹时地区噪声污染可达135分贝

近日，有网友在洛阳网“百姓呼声”平台反映，在自己所居住的小区周边，仍有零星燃放烟花爆竹行为出现。“特别是到了深夜，燃放烟花爆竹产生的声音很大，会让人在睡眠中惊醒。”有网友说。

洛阳市生态环境局有关负责人介绍，我国《城市区域噪声标准》明确规定了城市五类区域环境噪声标准。其中，1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域，其限值为昼间55分贝、夜间45分贝。

该负责人介绍，在噪声级70分贝的环境中，谈话就会感到困难，较强的噪声对人的生理与心理会产生不良影响。噪声主要造成听力损失，干扰谈话、思考、休息和睡眠。

“科学实践证明，燃放烟花爆竹时地区噪声污染可高达135分贝，明显高于人体可承受范围，严重影响人们的身体健康。”洛阳市生态环境局上述负责人说。

此外，燃放烟花爆竹所释放的二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳、一氧化碳等有害气体和各种金属氧化物粉尘，会对人体呼吸系统产生强烈刺激。

据了解，《烟花爆竹安全管理条例》规定，在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹，或者以危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的，由公安部门责令停止燃放，处100元以上500元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵亚虹）