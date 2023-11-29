20日至21日，市长徐衣显赴京拜访国家关部委和央企，围绕试点申创、项目建设等深入沟通对接，争取更多政策支持、业务指导和要素保障，为现代化洛阳建设赋能蓄势。

徐衣显赴京拜访国家有关部委和央企

主动对接深化沟通争取资源要素保障

聚焦项目集聚链条打造绿色石化基地

20日至21日，市长徐衣显赴京拜访国家关部委和央企，围绕试点申创、项目建设等深入沟通对接，争取更多政策支持、业务指导和要素保障，为现代化洛阳建设赋能蓄势。

百万吨乙烯项目是洛阳产业发展的“头号工程”，正在掀起建设热潮，基础建设、产业链招商等方面取得了积极成效。徐衣显拜访了中国石化集团党组成员、总会计师张少峰，详细汇报洛阳百万吨乙烯项目进展、产业招商、配套政策、服务保障等情况。双方一致表示，将全面贯彻落实河南省委省政府与中国石化集团的部署要求，进一步加强前瞻谋划和统筹协调，紧盯既定时间节点，强化人、财、物等资源要素保障，全力以赴推进百万吨乙烯项目建设，同步开展产业链招商，带动上下游、左右链产业集群集聚，提升石化产业综合效益和可持续发展能力，助力洛阳打造国内一流的绿色石化先进材料产业基地。洛阳市将持续优化营商环境，重塑产业生态，推动有为政府和有效市场有机结合，续写央地合作新篇章，收获互利共赢新硕果。

徐衣显还到国家发改委等部门沟通对接了国家儿童友好城市、“专精特新”项目、黄河大运河国家文化公园等建设工作。

市领导王国辉、何武周参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)