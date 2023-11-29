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最新成果！洛阳伊川徐阳墓地又发现车马坑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.21 19:12

　　20日，记者从2023年洛阳市考古工作成果汇报会现场获悉，洛阳伊川徐阳墓地又发现三座车马坑。

　　徐阳墓地位于伊川县鸣皋镇徐阳村一带，是由洛阳市考古研究院主持发掘的主动性考古发掘项目。从2013年9月至今，徐阳墓地考古发掘工作取得了丰硕的考古成果，并跻身“2020年全国十大考古新发现”。

　　通过勘探，考古人员在徐阳墓地发现了2600多年前的陆浑戎墓葬群，这是中原地区首次发现的戎人遗存。目前，考古人员在徐阳墓地已发现各时期墓葬、车马坑、祭祀、灰坑、烧窑数千座。其中，各时期墓葬、车马坑600余座，这些墓葬以徐阳村为中心呈扇形分布。从出土文物可以看出，这个来自西北的游牧民族迁入中原后，在保留自身习俗的同时，不断向中原先进文化看齐，主动融入华夏文明。

　　该项目负责人吴业恒介绍，2023年，考古人员在徐阳墓地共清理西周时期墓葬4座、东周时期墓葬11座、车马坑3座。西周时期墓葬分布相对集中，随葬品有陶鬲，或鬲、罐组合，个别有铜戈等铜器，随葬遗物均放置在头部棺外或上方壁龛内，在人的足部、口内放置贝币的现象较为普遍。东周时期的墓葬随葬器物以陶器为主，陶器组合以鼎豆壶组合为主。

　　值得一提的是编号为AMK4的车马坑，它的平面接近平行四边形，口部长10米，宽5.95米，底部距口部深2.35米，已清理出车9辆、马15匹，在车马坑南壁中部壁龛放有马、牛、羊头蹄。吴业恒认为，这些东周墓葬和车马坑仍为戎人遗存，特别是AMK4体现出不一样的葬俗特征，有助于深化对徐阳墓地文化遗存的多样性认识。

　　吴业恒透露，下一步，徐阳墓地的工作仍将以墓葬发掘为主，主要探索墓地的分区模式与演变规律，深入了解徐阳墓地文化内涵，不断丰富对民族融合的时代背景、融合方式的认识。同时，继续以考古调查的方式探寻戎人的居址信息。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)(图片由洛阳市考古研究院提供)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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