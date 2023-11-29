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沁伊高速唐玄互通枢纽工程发现汉代墓葬群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.21 16:52

发掘现场部分区域平面图

　　20日，记者从2023年洛阳市考古工作成果汇报会现场获悉，在配合沁伊高速唐玄互通枢纽工程开展的考古工作中，洛阳市考古研究院工作人员发现汉代墓葬群。

　　沁伊高速整体呈南北走向，经过偃师区的山化镇、缑氏镇，与郑洛高速交汇于唐玄互通枢纽。唐玄互通枢纽位于缑氏镇柏谷坞南的台地上。此处北部为古河沟、取土沟，三面为平原，地势较为平坦，原地表为农田、果园等覆盖。

　　“实际发掘古墓葬281座，其中汉代墓葬278座，宋墓1座，金墓1座，明清墓1座。”该考古项目现场汇报人介绍，这些汉代墓葬多为砖墓室、土洞墓，其中，有随葬品的墓葬共计173座，出土器物784件。根据墓葬形制和器物组合，同时结合以往研究成果，考古人员认为，唐玄互通枢纽汉代墓葬年代可以分为西汉早期、西汉中期、西汉晚期、东汉时期四个阶段，墓葬年代由北向南逐渐变晚。

　　现场汇报人介绍，该区域墓葬空心砖较多，保存相对完整。目前采集数量超过400块，根据形状、纹饰组合不同，选取标本45块。空心砖整体为模制，正面、侧面有纹饰，背面多为素面。纹饰多见柿蒂纹、菱格边框纹、波浪纹、麟趾纹等几何图案，以及动物形象、人物形象的等图像纹。

　　墓葬内发现的另外一种典型器物是陶鍪(móu)，这类器物在洛阳地区出土文物中并不多见。陶鍪即小釜，即古人使用的一种小型炊具，作用相当于锅。考古人员介绍，鍪主要流行于战国早期到东汉晚期，最早出自巴蜀地区，可能意味着不同地区之间的文化交流融合。此外，该区域墓葬中还发现了少量带刻划或朱书文字的陶器，文字有“五时”“单四”“日利”等。

　　目前，考古人员推测，沁伊高速唐玄互通枢纽汉代墓葬群为一处两汉时期持续沿用的平民墓葬区，对研究洛阳地区两汉墓葬群变化，以及了解该区域的居住人群、文化交流、社会背景有重要意义。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(图片由洛阳市考古研究院提供)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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