洛阳助力乌兹别克斯坦库瓦遗址考古

20日，记者从2023年洛阳市考古工作成果汇报会现场获悉，由洛阳市考古研究院参与的费尔干纳库瓦遗址考古调查勘探已正式启动。

20日，记者从2023年洛阳市考古工作成果汇报会现场获悉，由洛阳市考古研究院参与的费尔干纳库瓦遗址考古调查勘探已正式启动。

去年10月，“费尔干纳—洛阳考古研究中心”在乌兹别克斯坦费尔干纳大学挂牌成立。作为新设立的“乌兹别克-中国”考古系的联合办学单位，洛阳的考古工作者与该校合作承担考古学、历史学、田野考古教学等实训课程，为费尔干纳大学培养考古技术人才，并积极推进双方在费尔干纳库瓦遗址开展联合考古。

洛阳市考古研究院副研究馆员刘斌博士介绍，库瓦遗址位于费尔干纳盆地的南部，费尔干纳盆地位于中亚乌兹别克斯坦东部，三面环山。费尔干纳就是中国古代历史文献中的大宛，是丝绸之路上的重要纽带，属于多元文化碰撞之地。按照计划，2024年，联合考古工作将继续对库瓦遗址古城西城墙北端及西北角宫殿区的内城墙进行考古勘探，考古人员还将对北部城门、部分城墙布设探沟进行试掘，已验证其门址、道路、城墙的结构和沿革。

下一步，洛阳市考古研究院将进一步扩大合作范围，讲好洛阳故事、传播中国声音，在更广阔的领域中，继续为遗产保护、文化传承和文明交流贡献智慧与力量。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)(图片由洛阳市考古研究院提供)