洛阳围棋国手时越获中国快棋赛亚军

1月20日，2023年“当湖十局杯”中国围棋快棋赛决赛在浙江平湖举行，洛阳围棋国手时越负于00后新锐棋手黄明宇，获得亚军。

1月20日，2023年“当湖十局杯”中国围棋快棋赛决赛在浙江平湖举行，洛阳围棋国手时越负于00后新锐棋手黄明宇，获得亚军。

原本要在2023年结束的本届比赛，因故延期到今年。决赛中，棋局跌宕起伏，先是执白棋的时越在布局阶段出现失误，导致开局仅30余手，人工智能显示黑棋的胜率就达到90%以上。此后时越将棋局导入乱战，并等到对手的失误，一举扭转了局势。进入收尾阶段，时越白棋的胜率已接近100%，黑棋无法贴目几成定局，但此时，时越突然犯下可以进入“年度勺子”的低级错误，黑棋瞬间翻盘，时越中盘告负，成就了本次比赛最大的黑马、22岁的黄明宇“一黑到底”。

比赛结束后，记者联系到时越，谈到那个低级失误，时越遗憾地说：“当时感觉形势接近，读秒的时候在点目，忘了提子了。”时越表示，“能获得亚军也很好了，不过棋上面还有很多问题，继续努力吧”。

“当湖十局杯”中国围棋快棋赛前身是CCTV杯中国电视围棋快棋赛，是国内历史最长、规格最高的快棋赛。本届比赛冠军奖金为35万元，亚军奖金为15万元。时越是上届冠军，虽然未能成功卫冕，但时越以33岁“高龄”抵挡住了新锐棋手的轮番冲击，从64强开始，以一波五连胜杀入决赛，已经创造了令人惊叹的成绩。

洛阳棋手时越在2013年获得世界冠军，之后登上国内棋手等级分第一的位置长达两年多。近几年受年轻一代棋手的冲击，时越等级分逐渐落到第15名以外，1991年出生的他已成为棋坛“老将”。不过，在如此激烈的竞争中，时越仍不时有亮点闪现——2021年，他获得洛阳白云山杯中国围棋棋圣战挑战权并最终获得亚军；2022年，他获得“当湖十局杯”中国围棋快棋赛冠军。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 涂晓洛)