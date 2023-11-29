未来感拉满！SoReal洛阳·未来城科幻乐园1月21日正式开园

记者20日获悉，SoReal洛阳·未来城科幻乐园将于1月21日正式开园。

记者20日获悉，SoReal洛阳·未来城科幻乐园将于1月21日正式开园。

作为数字经济与实体经济融合的高级形态，元宇宙可催生出各种新业态，有望成为驱动数字经济下一阶段高质量增长的新引擎。洛阳市联合当红齐天集团认真贯彻落实省委、省政府关于实施文旅文创融合战略的重要部署，坚持“创意驱动、美学引领、艺术点亮、科技赋能、跨界融合”的发展方向，聚焦“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，打造SoReal洛阳·未来城科幻乐园，构建沉浸式文旅消费新场景。

SoReal洛阳·未来城科幻乐园以以工业老厂区改造为基调，以“活化中华历史文化遗产资源，突出工业遗存在新时代的传承与创新”为目标，将原中国第一拖拉机制造厂厂房旧工业遗址与创新科技立体融合，广泛布局5G网络、虚拟现实、混合现实、增强现实、人工智能、大空间定位、全息影像、3D投影等尖端科技，营造“未来·沉浸”“未来·竞技”“未来·童趣”“未来·光影”四大文娱版块及“未来·街区”“未来·集市”两大商业街区，涵盖虚拟沉浸体验、智能体育竞技、科技亲子乐园、光影互动奇境、赛博风格街区、户外主题集市六大体验场景，致力于打造“文化创意+科技创新”的文旅产业新标杆。

当红齐天集团负责人表示，将积极发挥企业示范作用，认真贯彻落实河南省文旅文创发展大会提出的“打造数字文旅新基建、培育数字文旅新场景、发展数字文旅新消费”精神，为文旅产业高质量发展注入更多科技创新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）