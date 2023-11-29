栾川文旅来“宠粉”啦，老君山等景区免门票！

大寒，一年中最后一个节气

2023年大寒节气之后

我们即将迎来甲辰龙年

在这举国欢庆的日子里

栾川文旅推出暖心宠粉政策

邀您来栾川过大年

这一刻，时光正好，让我们随栾川的“宠粉”行动，来一场说走就走的旅行，快来一起看看具体政策吧！

一、全国18岁以下人群免景区首道门票

栾川文旅诚挚邀请全国18岁以下的“小公主”“小王子”走进栾川，与父母同行览老君山壮阔、赏鸡冠洞奇观、看国宝灵岩迈迈、体验冰雪乐趣。

01 活动时间

1月21日至2月9日，与2024年新年旅游消费券活动相结合，成年人可享消费券优惠，18岁以下未成年人免票。

02 活动范围

老君山(需提前预约)、鸡冠洞、重渡沟、伏牛山滑雪度假乐园、王府竹海、养子沟、天河大峡谷7个景区对18岁以下未成年游客免景区首道门票(需购买保险)。

03 活动执行

全国2006年1月21号之后出生的游客可享受政策，以身份证、户口本、学生证、社保卡等有效证件为准。

二、“龙行龘龘在栾川·老君山下过大年”新年主题活动

栾川县对全国属龙、姓名中含“龙”字的游客执行免门票政策，各景区春节期间举办盛大民俗文化活动，与全国游客一起迎新春、过大年。

01 活动时间

2月10日(农历正月初一)至3月31日。

02 活动范围

老君山(需提前预约)、鸡冠洞、重渡沟、伏牛山滑雪度假乐园、王府竹海、养子沟、天河大峡谷7个景区对全国属龙、姓名中含“龙”字的游客免景区首道门票(需购买保险)。

03 活动执行

游客需凭身份证、户口本、社保卡等有效证件享受政策。

生肖属龙认定

出生日期2012年1月23日至2013年2月9日

出生日期2000年2月5日至2021年1月23日

出生日期1988年2月17日至1989年2月5日

出生日期1976年1月31日至1977年2月17日

出生日期1964年2月13日至2013年2月1日

姓名属龙认定

以身份证、户口本、社保卡等有效证件上的姓名含“龙”字为准。

三、竹海野生动物园“2024宠客年”政策

2024年，竹海野生动物园“宠客年”对全国游客执行首道门票1元政策，即原价85元的门票不分节假日、淡旺季均按照1元执行(不含景区索道、小交通、猛兽车等费用)。

人间烟火处，年味渐浓时，

岁岁常欢愉，事事皆顺意。

过完大寒就是年

这个年你的出游计划准备好了吗？

不如跟随栾川的暖心“宠粉”政策

与家人来一场说走就走的旅行

把这份甜蜜的感恩和爱意

表达在这场旅行中！

公主王子出发吧！

我们在栾川等你们！

温馨提示

1.老君山景区请提前预约，以免因景区达到最大承载量上限而造成不能入园情况；

2.冬景很美，但是道路易滑，请所有游客一定要购买保险入园。