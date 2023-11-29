洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

栾川文旅来“宠粉”啦，老君山等景区免门票！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅微信公众号 2024.01.20 19:52

　　大寒，一年中最后一个节气

　　2023年大寒节气之后

　　我们即将迎来甲辰龙年

　　在这举国欢庆的日子里

　　栾川文旅推出暖心宠粉政策

　　邀您来栾川过大年

　　这一刻，时光正好，让我们随栾川的“宠粉”行动，来一场说走就走的旅行，快来一起看看具体政策吧！

　　一、全国18岁以下人群免景区首道门票

　　栾川文旅诚挚邀请全国18岁以下的“小公主”“小王子”走进栾川，与父母同行览老君山壮阔、赏鸡冠洞奇观、看国宝灵岩迈迈、体验冰雪乐趣。

　　01 活动时间

　　1月21日至2月9日，与2024年新年旅游消费券活动相结合，成年人可享消费券优惠，18岁以下未成年人免票。

　　02 活动范围

　　老君山(需提前预约)、鸡冠洞、重渡沟、伏牛山滑雪度假乐园、王府竹海、养子沟、天河大峡谷7个景区对18岁以下未成年游客免景区首道门票(需购买保险)。

　　03 活动执行

　　全国2006年1月21号之后出生的游客可享受政策，以身份证、户口本、学生证、社保卡等有效证件为准。

　　二、“龙行龘龘在栾川·老君山下过大年”新年主题活动

　　栾川县对全国属龙、姓名中含“龙”字的游客执行免门票政策，各景区春节期间举办盛大民俗文化活动，与全国游客一起迎新春、过大年。

　　01 活动时间

　　2月10日(农历正月初一)至3月31日。

　　02 活动范围

　　老君山(需提前预约)、鸡冠洞、重渡沟、伏牛山滑雪度假乐园、王府竹海、养子沟、天河大峡谷7个景区对全国属龙、姓名中含“龙”字的游客免景区首道门票(需购买保险)。

　　03 活动执行

　　游客需凭身份证、户口本、社保卡等有效证件享受政策。

　　生肖属龙认定

　　出生日期2012年1月23日至2013年2月9日

　　出生日期2000年2月5日至2021年1月23日

　　出生日期1988年2月17日至1989年2月5日

　　出生日期1976年1月31日至1977年2月17日

　　出生日期1964年2月13日至2013年2月1日

　　姓名属龙认定

　　以身份证、户口本、社保卡等有效证件上的姓名含“龙”字为准。

　　三、竹海野生动物园“2024宠客年”政策

　　2024年，竹海野生动物园“宠客年”对全国游客执行首道门票1元政策，即原价85元的门票不分节假日、淡旺季均按照1元执行(不含景区索道、小交通、猛兽车等费用)。

　　人间烟火处，年味渐浓时，

　　岁岁常欢愉，事事皆顺意。

　　过完大寒就是年

　　这个年你的出游计划准备好了吗？

　　不如跟随栾川的暖心“宠粉”政策

　　与家人来一场说走就走的旅行

　　把这份甜蜜的感恩和爱意

　　表达在这场旅行中！

　　公主王子出发吧！

　　我们在栾川等你们！

　　温馨提示

　　1.老君山景区请提前预约，以免因景区达到最大承载量上限而造成不能入园情况；

　　2.冬景很美，但是道路易滑，请所有游客一定要购买保险入园。
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
        俗话说“冬吃豆，赛过肉”，这种说法有道理没？各种豆该咋吃？一起来看看消化内科专家怎么说。
  • ·头疼40多天，原来是鼻腔内有真菌作祟
  • ·这些养生食物真养生吗？真相扎心了
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 未来几天洛阳最低气温将持续下降
  • 洛阳街头“按钮式红绿灯”获外地游客点赞
  • 八企联动助力洛阳打造“中国氢城”
  • 高龄补贴未按时发放？洛阳民政部门：...
  • 市委宣传部领导班子召开主题教育专题...
  • 百余名姬氏宗亲来洛寻根问祖
  • 洛阳市红十字会投放80台“救命神器”
  • 市委政法委领导班子召开主题教育专题...
  • 洛阳市首届十佳校长正式发布
  • 后续报道：心疼弟弟小里约 仨姐姐来市...
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605