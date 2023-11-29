洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

深化战略合作，展望瑰丽未来！洛阳正大广场一行走访永城金博大购物广场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.01.20 14:15

　　2023年，中国消费市场总体呈“渐进式回暖”局面。如何“破局”进一步激发市场潜力、赋能经济社会发展，是品牌商企不断探索的课题。

　　迎着2024年新年的脚步，日前，洛阳正大广场与西安曲江文商商业运营管理有限公司、永城金博大购物广场有限公司(以下简称永城金博大)达成战略合作。

　　战略合作，顺势而为

　　纵观洛阳正大广场、永城金博大两大商业综合体，不仅均在建筑规模上具有显著优势，更在城市发展中扮演重要角色。

　　作为多元化跨国集团公司——正大集团旗下重点项目，洛阳正大广场地处洛阳市洛龙区核心商圈，致力于打造“现代家庭娱乐体验及购物中心”“多功能生活场所”，是洛阳颇具影响力的商业地标和网红打卡地。

　　永城金博大自2015年亮相以来，锚定“中原地区商业零售连锁之典范”目标前进，着力树立新型商业生态标杆，促进商业零售区域繁荣。据悉，永城金博大现在营商户500余个，引进城市首店100余个，独有品牌80余个。2023年实现年度销售8亿元，年客流突破1000万人次，为永城市民直接提供了2000多个工作岗位，间接带动了永城商贸上下游产业链的健康流通。

　　可以说，二者达成战略合作，是商业发展的趋势，也是区域经济协同发展的必然。

　　深度交流，共鸣共赢

　　永城金博大以提高城市形象、品位，拉动永城商业升级为己任，为永城中央商务区的发展起到积极带动作用，现已成为省内县级市的商业新标杆。

　　1月17日，洛阳正大广场业务骨干、商户代表一行赴永城金博大交流。时值永城金博大举办2024年年会，在现场，洛阳正大广场一行与永城金博大餐饮合作商做了相关业务探讨。永城金博大餐饮合作商深刻认同永城金博大“以信为金，博大共赢”的企业哲学，洛阳正大广场一行对在永城金博大经营多年的餐饮商户表示赞赏。

　　其中，餐饮现象级流量品牌“朱光玉火锅”永城合作商总经理孙瑞良表示：“永城金博大团队讲感情、有情怀、重诚信，专业素养非常高。在合作期间，运营团队深耕品牌经营管控、帮扶政策落实，为我们提供了非常大的帮助，让我们在商户群体里树立了非常好的口碑。如果有机会，希望能跟随永城金博大管理团队到洛阳正大广场项目共同发展。”

　　交流活动当天，永城金博大董事长杨旭东还带领来访客人巡场参观，并详细介绍了永城金博大运营情况。座谈现场，永城金博大招商副总经理陈红领围绕永城金博大发展历程、营销思路等作主题分享。陈红领表示，永城金博大如日方中离不开入驻品牌商户的支持。细分营销打出“组合拳”，将商户与商场的“命运”紧紧系在一起，迸发出强大的发展活力，描绘着城市新生活的美好画卷。

　　洛阳正大广场团队表示，在走访与参与座谈的过程中，商户深受永城金博大的人气、导购的热情、商场经营的理念所打动。

　　以行促学，本次交流访问活动是洛阳正大广场积极主动优化战略合作、汲优增强市场竞争力的重要举措之一。2024年，在永城金博大业态导入与助力下，洛阳正大广场将迎来新的变革时机，朝商场布局优化、商品品类优化、商户品牌优化等方向不懈努力，全力满足市民的期待。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
        俗话说“冬吃豆，赛过肉”，这种说法有道理没？各种豆该咋吃？一起来看看消化内科专家怎么说。
  • ·头疼40多天，原来是鼻腔内有真菌作祟
  • ·这些养生食物真养生吗？真相扎心了
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 春节假期，洛阳旅游产品预订增长率居...
  • 再获殊荣！洛阳获评“年度消费热力城市”
  • 洛阳两个项目参评！2023年度全国十大...
  • 市委宣传部领导班子召开主题教育专题...
  • 冬日草莓红 采摘正当时
  • 江凌到新安县、伊川县调研
  • 历史新高！洛阳2023年进出口总值240亿元
  • 跻身全球最大钴生产商！洛钼集团产量...
  • 洛阳再添“菜篮子”！万邦·洛阳国际农...
  • 八企联动助力洛阳打造“中国氢城”
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605