游客担心赶不上火车 洛阳热心市民：“赶不上火车，我管你们住”

这几天，一段“几位游客来洛阳旅游，返程时担心赶不上火车，‘洛阳热心小姐姐’的一句话瞬间安全感满满”的视频火爆抖音等平台，并引发网友热议，人民网等媒体也纷纷转发。

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这几天，一段“几位游客来洛阳旅游，返程时担心赶不上火车，‘洛阳热心小姐姐’的一句话瞬间安全感满满”的视频火爆抖音等平台，并引发网友热议，人民网等媒体也纷纷转发。

一条视频，“给洛阳添分增彩”

视频中的“洛阳热心小姐姐”，是洛阳日报社员工、洛健融媒的杨凤轩。

1月15日晚，杨凤轩驾车到应天门附近，遇到几位神色焦急的游客。在得知他们因雪天担心赶不上火车后，她立即决定免费送他们去洛阳火车站。在送站过程中，她不仅帮忙搬运行李，还不断安慰游客：“不哭不哭，赶不上火车，改签不了，我管你们住。”这一幕被拍成视频上传到网络后，迅速走红，收获了众多网友的好评。

内蒙古网友“金平”说“给洛阳添分增彩了”，广东网友“日落收藏家”说“‘赶不上火车，我管你们住’，哭了，河南人，洛阳人，中”，河南网友“练薇”说“哈哈哈哈，那句我管你们住，忒霸气”。

还有不少游客分享了来洛阳旅游遇到的暖心事。

海南网友“苹果”说“很多年前，我领老妈去洛阳玩，上公交车车上人热情让座，坐出租车师傅非要少收一块钱，想想都温暖”，新疆网友“R”说“去过洛阳两次，每次都遇见好心人，对洛阳巨有好感”，广东网友“紫心情”甚至表示“我要请假，去洛阳”……

类似善举，在洛阳城里早已蔚然成风

安徽网友“墨香桃子”和四川网友“大眼睛姐姐”说“一个举动会感动一座城”。这座历史悠久的城市，不仅有厚重的文化底蕴，更有一群古道热肠的洛阳人。他们用自己的实际行动，传递着城市的温暖和力量。

正如河南网友“程慧娟”所说：“杨女士的热心是洛阳人的普遍品质。”

洛阳网友“周中强”分享了自己的一段经历。前几年，在高铁上，他和几个不认识的男子闲聊。晚上到了高铁龙门站，其中俩男子问他“在哪个地方打车”，“周中强”让他们跟着他出站。结果打车的人很多，排着长队。“周中强”的爱人驾车去接他，他们就拐了个弯，把那两名男子送到了王城大桥附近。俩男子当时加了“周中强”的微信。

数年后的一天，“周中强”到北京出差，随手发了朋友圈。没想到，当年加微信的其中一名男子联系他，要在北京请他吃饭……

洛阳网友“mi骏马奔腾”说，7年前，正在等公交车时，遇到东北来洛旅游的母子俩，当时他们没有零钱，“问我有零钱吗?我说有，你们先上车，然后帮他们付了车费”。

洛阳网友“摩羯座”说，去年3月14日，去高铁龙门站接人，本来想接人后去老城喝丸子汤，结果一位上海老人要去涧西，天色已晚，他又不熟悉路况，就直接把老人送到涧西了。

网友分享的一个个善举，不仅让游客感受到了洛阳的热情和温暖，也让这座城市的美好形象深入人心。

想让更多人感受到洛阳的温暖

面对网友的赞誉和关注，杨凤轩说，她只是做了自己应该做的事。她说，洛阳历史悠久，文化灿烂，洛阳人古道热肠。遇到这样的事情，相信每个洛阳人都会这么做。

“我是土生土长的洛阳人，又是党媒从业者，一直很想推介洛阳。”杨凤轩笑言，这次是外地“小公主”给了她做好事的机会，她希望自己的举动，能让更多人感受到洛阳的温暖。

临别时，几名游客对杨凤轩表示衷心的感谢，并表示下次一定还会来洛阳。他们说：“在洛阳，我们不仅欣赏了美丽的风景，更感受到了这座城市的温暖和热情。”(洛报融媒·洛阳网记者 张宝峰)