洛阳元素亮相中华民族共同体体验馆

近日，由河南省民族宗教事务委员会打造的中华民族共同体体验馆河南项目在北京开展，洛阳河洛大鼓、唐三彩、牡丹瓷等亮相该展馆。

近日，由河南省民族宗教事务委员会打造的中华民族共同体体验馆河南项目在北京开展，洛阳河洛大鼓、唐三彩、牡丹瓷等亮相该展馆。

中华民族共同体体验馆位于北京市西单北大街的蒙藏学校旧址。百年前，这里是中国共产党成立初期开展民族工作的主要阵地；百年后，这里被打造成首个中华民族共同体体验馆，成为在国家层面展示中华民族历史和文化的重要窗口。

洛阳市民族宗教事务局相关负责人表示，为增强体验感和趣味性，洛阳此次参展的不仅有唐三彩、牡丹瓷、牡丹画等展陈类项目，还有宋氏面塑、牡丹香、华服体验等沉浸式互动项目以及河洛大鼓等表演类项目，让各族游客全方位多角度感受洛阳文化魅力，在潜移默化中增强对中华文化的认同。

据悉，本期中华民族共同体体验馆河南项目将持续至4月中旬，其间还将展出更多洛阳元素。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王欢欢 索皎）