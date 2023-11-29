洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显以普通党员身份参加所在支部主题教育专题组织生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.20 10:23

徐衣显以普通党员身份参加所在支部主题教育专题组织生活会
践行“五个坚持”筑牢根基打造模范机关
聚焦“四个落实”担当作为争当表率机关

　　19日，市长徐衣显以普通党员身份参加所在的市政府办公室第一党支部主题教育专题组织生活会，与大家一起畅谈思想认识、交流学习体会、查找短板不足，持续巩固“三优三强”成效，全面提升“三办”“三服务”水平，推动主题教育走深走实、入脑入心、见行见效，助力打造让党放心、让人民满意的模范机关。

　　会上，党支部负责同志代表党支部委员会报告主题教育开展情况，通报检视问题，接受党员评议。支部党员紧扣主题，联系思想、学习和工作实际进行了深刻自我剖析，认真开展批评和自我批评。

　　徐衣显对市政府办公室的主题教育开展和过去一年的工作给予充分肯定，并对支部年轻党员干部提出新的期望和要求。他强调，新的一年，市政府办公室要突出问题导向、结果导向，以“不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓落实”为工作主线，创造性地把主题教育成果转化为推动洛阳高质量发展的实际成效，努力在全市党政机关中走在前、作表率。他表示，要夯实政治根基，做对党绝对忠诚的表率。强化政治机关意识，严守政治纪律政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终心怀“国之大者”，持续提升“政治三力”，做忠诚可靠、眼明心亮的明白人。要夯实思想根基，做深学细悟笃行的表率。坚持读原著、学原文、悟原理，养成良好学习习惯，持续加强理论武装，做到强学强记、常学常新、融会贯通，真正用党的创新理论的真理力量来浇水施肥、耕耘心田、播种信念。要夯实能力根基，做善谋善为善成的表率。站位全市中心大局，紧扣现代化洛阳建设，紧贴市委市政府部署要求，着力克服“本领恐慌”，发扬“工匠精神”，提高创新意识和创新能力，持续提升参谋辅政、统筹协调、督查督办和服务保障能力。要夯实作风根基，做主动担责担难的表率。坚持“实”字当头、“干”字立身，强化担当精神，乐于吃苦耐劳，弘扬务实作风，加强政治历练、思想淬炼、专业训练，练就“铁肩膀”、掌握“真本领”，推动中央、省、市决策部署条条落实、件件落地、事事见效。要夯实廉洁根基，做坚守底线红线的表率。始终坚持严的基调，时刻绷紧廉洁自律这根弦，在思想上筑牢防线、操守上守住底线、行为上不碰红线，做到一心为公、一身正气、一尘不染，树立务实重干、清正廉洁的良好形象。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
        俗话说“冬吃豆，赛过肉”，这种说法有道理没？各种豆该咋吃？一起来看看消化内科专家怎么说。
  • ·头疼40多天，原来是鼻腔内有真菌作祟
  • ·这些养生食物真养生吗？真相扎心了
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • @洛阳人，今年首场寒潮将于大寒节气来袭
  • 明日发车！洛阳开通公交“假日专线”
  • 异地牌照机动车可以在洛阳年审吗？洛...
  • 春节假期，洛阳旅游产品预订增长率居...
  • 老城区工农村棚改安置房项目加快建设
  • 学生证失而复得 东北女大学生隔空感谢...
  • 102岁的张二妮：勤劳能干人和善 开朗...
  • 洛阳两个项目参评！2023年度全国十大...
  • 乘风起势 奋进洛阳丨对外开放篇：开窗...
  • 伊川以市场思维推进高标准农田示范区建设
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605