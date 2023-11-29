19日，市长徐衣显以普通党员身份参加所在的市政府办公室第一党支部主题教育专题组织生活会，与大家一起畅谈思想认识、交流学习体会、查找短板不足，持续巩固“三优三强”成效，全面提升“三办”“三服务”水平，推动主题教育走深走实、入脑入心、见行见效，助力打造让党放心、让人民满意的模范机关。

徐衣显以普通党员身份参加所在支部主题教育专题组织生活会

践行“五个坚持”筑牢根基打造模范机关

聚焦“四个落实”担当作为争当表率机关

19日，市长徐衣显以普通党员身份参加所在的市政府办公室第一党支部主题教育专题组织生活会，与大家一起畅谈思想认识、交流学习体会、查找短板不足，持续巩固“三优三强”成效，全面提升“三办”“三服务”水平，推动主题教育走深走实、入脑入心、见行见效，助力打造让党放心、让人民满意的模范机关。

会上，党支部负责同志代表党支部委员会报告主题教育开展情况，通报检视问题，接受党员评议。支部党员紧扣主题，联系思想、学习和工作实际进行了深刻自我剖析，认真开展批评和自我批评。

徐衣显对市政府办公室的主题教育开展和过去一年的工作给予充分肯定，并对支部年轻党员干部提出新的期望和要求。他强调，新的一年，市政府办公室要突出问题导向、结果导向，以“不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢作善为抓落实”为工作主线，创造性地把主题教育成果转化为推动洛阳高质量发展的实际成效，努力在全市党政机关中走在前、作表率。他表示，要夯实政治根基，做对党绝对忠诚的表率。强化政治机关意识，严守政治纪律政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终心怀“国之大者”，持续提升“政治三力”，做忠诚可靠、眼明心亮的明白人。要夯实思想根基，做深学细悟笃行的表率。坚持读原著、学原文、悟原理，养成良好学习习惯，持续加强理论武装，做到强学强记、常学常新、融会贯通，真正用党的创新理论的真理力量来浇水施肥、耕耘心田、播种信念。要夯实能力根基，做善谋善为善成的表率。站位全市中心大局，紧扣现代化洛阳建设，紧贴市委市政府部署要求，着力克服“本领恐慌”，发扬“工匠精神”，提高创新意识和创新能力，持续提升参谋辅政、统筹协调、督查督办和服务保障能力。要夯实作风根基，做主动担责担难的表率。坚持“实”字当头、“干”字立身，强化担当精神，乐于吃苦耐劳，弘扬务实作风，加强政治历练、思想淬炼、专业训练，练就“铁肩膀”、掌握“真本领”，推动中央、省、市决策部署条条落实、件件落地、事事见效。要夯实廉洁根基，做坚守底线红线的表率。始终坚持严的基调，时刻绷紧廉洁自律这根弦，在思想上筑牢防线、操守上守住底线、行为上不碰红线，做到一心为公、一身正气、一尘不染，树立务实重干、清正廉洁的良好形象。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)