后续报道：心疼弟弟小里约 仨姐姐来市区卖蜂蜜

连日来，《洛阳晚报》、洛阳网等主流媒体对新安县病童陈里约的故事进行了连续报道，随着关注小里约的爱心市民和网友越来越多，事件影响持续扩大，截至目前，社会各界通过购买蜂蜜、转账等方式，累计为小里约捐助善款近万元。

连日来，《洛阳晚报》、洛阳网等主流媒体对新安县病童陈里约的故事进行了连续报道，随着关注小里约的爱心市民和网友越来越多，事件影响持续扩大，截至目前，社会各界通过购买蜂蜜、转账等方式，累计为小里约捐助善款近万元。

得知有这么多好心人帮助自己，小里约通过父亲陈龙道的镜头录制了一段视频，对所有好心人表示感谢。在视频中，小里约说：“爸爸把这些天叔叔、阿姨、爷爷、奶奶对我的帮助都告诉我了，我想对他们说谢谢，我会努力好起来的。”

陈龙道告诉记者，这些天，他们家受到了前所未有的关注，也收到不少来自社会各界的善意，“娃子可怜，出生后就生这病，但俺娃子也幸运，他姐姐们对他很好，还有这么多陌生人关心他”。

说起小里约的姐姐，还有一段不得不说的故事。

陈龙道说，小里约的3个姐姐都已经上初中，大姐15岁，二姐、三姐是双胞胎，今年13岁。仨姐姐平时住校，每个周末回家，进门时都是一个模样——仨人都把在学校里存了一周的小面包、糖豆等零食从兜里掏出来，让弟弟吃，她们自己不舍得吃。前不久，因为家里的蜂蜜一直卖不掉，筹集小里约的治病钱成了难题。在一个周末的下午，陈龙道突然发现3个闺女已经大半天不见了，他赶紧发动村里人和亲戚朋友在附近寻找，可找了一圈一无所获。直到他接到洛阳与爱同行公益组织负责人白英平的电话，才知道为给弟弟筹集医药费，这3个女娃竟然走了很远一段山路又倒了多次车来到市区卖蜂蜜了，幸好被志愿者及时发现才安全送回家。

说起这些，陈龙道多次哽咽：“我这几个孩子都可懂事儿……”

按照仨女娃的计划，今天中午12点，她们将在洛龙区泉舜广场北广场线下售卖自家的“小里约”牌蜂蜜，期待您来现场支持！(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 胡丽静)

此前报道：>>>为救治患病弟弟 新安县三姐妹代父卖蜂蜜

>>>洛阳8岁白血病儿童小里约：“一家人在一起就是幸福”

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