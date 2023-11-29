在他们的舞蹈中 国宝与国潮完美交融

跳舞金刚、撸铁金刚、家务金刚、料理金刚……走进龙门古街的文创店，以龙门金刚为原型设计的各类文创产品，备受游客青睐。作为洛阳的知名文化IP，龙门金刚自2021年《七夕奇妙游》中的舞蹈节目《龙门金刚》“出圈”以来，如今已成为传播龙门文化的“形象大使”。

2021年8月16日晚报相关报道(版面截图)

跳舞金刚、撸铁金刚、家务金刚、料理金刚……走进龙门古街的文创店，以龙门金刚为原型设计的各类文创产品，备受游客青睐。作为洛阳的知名文化IP，龙门金刚自2021年《七夕奇妙游》中的舞蹈节目《龙门金刚》“出圈”以来，如今已成为传播龙门文化的“形象大使”。

2021年，《洛阳晚报》对《龙门金刚》的系列报道和相关短视频引来社会各界普遍关注，不仅推动了国潮时尚在年轻人中流行，更让大家记住了一群鲜活又可爱的金刚和飞天。

“金牌”团队舞出爆款节目

龙门为幕，金刚起舞，飞天飘逸……打开B站、小红书输入关键词“龙门金刚”，搜索结果显示，播放量超过百万的节目视频比比皆是。在评论区，至今仍有不少网友留言称其为“永远的神”。

2021年8月16日，本报以《穿越大唐梦舞洛阳》为题独家揭秘《龙门金刚》的幕后故事，让这支年轻的“金牌”舞蹈团队为众人所知。飞天“小姐姐”舞姿婆娑，金刚“小哥哥”骁勇雄健，他们以天地为舞台，用舞蹈“穿越”千年时光，“复活”了动人心魄的龙门石窟经典石刻造像。

《龙门金刚》共有20位舞蹈演员参演，有18位来自洛阳歌舞剧院演艺有限公司。他们曾在国家级、省级、市级各种专业舞蹈比赛中荣获金奖、一等奖等30多个奖项。2020年，该团队依托洛阳唐三彩创作的舞蹈《大河三彩》，还在第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖中拔得头筹。

“咱们本地的团队来演绎龙门石窟的历史文化，演员们特别自豪，还有一种天然的亲近感。”回忆当时的排练场景，该团队相关负责人刘辉介绍，为了更好地还原金刚和飞天的形象，演员们前后8次随节目组到龙门石窟观摩，并拍下照片回去细细揣摩，尽最大可能让石刻形象融入舞蹈动作。彼时，演员们都是第一次演绎飞天，整支舞蹈看上去飘逸，实际上每个动作都需要很大的力量来支撑，这对大家来说是个不小的挑战。

短短3分30秒的《龙门金刚》，是舞蹈演员和庞大的制作团队6天6夜连轴转的成果。其中，在龙门石窟实景拍摄耗费了几乎1天1夜的时间。2021年8月6日，记者在龙门石窟奉先寺见证了他们的拍摄过程，舞蹈演员们顶着35℃以上的高温，抹着重重的油彩，一遍一遍不厌其烦地排练，直到达到完美的效果。由于天气太热，每场下来，大家都大汗淋漓，耗时5个多小时完成的妆容，补了一次又一次。

“演员们非常敬业，为大家奉献了一场超高水平的演出。”舞蹈总监李永明表示，《龙门金刚》火爆全网，演员们的精彩演绎至关重要。

《龙门金刚》演出画面(视频截图)

金刚与飞天喜结连理

在《洛阳晚报》对《龙门金刚》幕后故事的挖掘中，记者偶然发现了两位演员的爱情故事，让金刚和飞天的“CP粉”激动不已。

当时，扮演飞天的“小姐姐”梁玉冰和扮演金刚的“小哥哥”蒋博霖，已经恋爱将近3年。在采访中，蒋博霖透露，他们已将订婚提上日程。“录制《龙门金刚》，对我俩来说是一件特别有意义的事情。”梁玉冰说，作为文艺工作者，能共同为传统文化输出贡献力量是幸运的。

由于《龙门金刚》播出的时间正好在传统的“七夕节”，他们的故事被报道后，也为节目增加了不少“甜度”。同时，他们也收到了众多网友的点赞、祝福：“神仙眷侣说的就是你们吧”“这是天上下来的牛郎织女吗”“你们这才是穿越时空的爱恋”“祝你们白头到老、健康幸福”“你们这狗粮撒得有点狠”……

2023年10月10日，梁玉冰和蒋博霖喜结连理，步入婚姻的殿堂。从工作中的搭档到生活上的伴侣，他们把彼此的爱意化为理解与支持，用精益求精的舞蹈技艺诠释中国传统文化的风采。“感谢大家一直以来的关注，我们也会继续努力，在磨合中一起进步、成长。”梁玉冰说，未来，他们还会为大家带来更多优秀的作品。

创新表达舞出时代风采

舞蹈《龙门金刚》艳惊网友，在节目导演路红莉看来，这是文化展现出的强大吸引力。“正如网友评价的‘始于颜值、兴于文化’，优秀的传统文化始终是我们创作的基石和源泉。”路红莉说，洛阳的文化资源尤为丰富，也推动好的创意不断产生。

《龙门金刚》之后，洛阳歌舞剧院舞蹈团队相继与河南卫视等平台合作了一系列国潮味儿十足的优秀作品，如《关公》《元夕之约》《国色天香》等。借助舞蹈，传统文化被注入年轻化表达，收获观众、网友如潮好评。

“借助舞蹈让国宝与国潮完美交融，这是创新表达的‘出圈’，也是优秀传统文化的‘出圈’。”刘辉说，每一次参与新的节目，对团队来说都是一次宝贵的经历。如今，对于洛阳厚重的历史文化，年轻的舞蹈演员们都有了更加全面和深入的认识，他们也在尝试推出更多有洛阳神韵的作品。

最近，洛阳歌舞剧院舞蹈团队正在为河南卫视的春节特别节目录制舞蹈《神马祥云》，期待他们的演绎再一次为我们带来视听盛宴，传递传统文化的魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)