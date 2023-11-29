新安县将打造100个儿童成长关爱营

日前，新安县启动2024年“真情暖童心 相伴护成长”儿童关爱服务活动，成立新安县2024年寒假儿童成长关爱营。

日前，新安县启动2024年“真情暖童心 相伴护成长”儿童关爱服务活动，成立新安县2024年寒假儿童成长关爱营。

此次活动由共青团新安县委、新安县妇联联合举办，以“百村联动千人参与”为总目标，以新安县2024年寒假儿童成长关爱营为载体，动员当地参加“返家乡”社会实践的大学生和巾帼志愿者共同建设富美善治的乡村，助力青年友好型城市建设。

新安县2024年寒假儿童成长关爱营依托各乡镇(街道)邻里中心，按照村有阵地、群众有需、志愿有应的原则，打造100个儿童成长关爱营。相关营地将于1月22日至2月8日开班，为各乡镇(街道)青少年免费提供心理辅导、环保宣传、文化传承、安全教育、学业辅导等服务。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 高月)