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未来几天洛阳最低气温将持续下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.20 09:14

　　今天是大寒节气，也是二十四节气中的最后一个节气。大寒在岁终，冬去春来，大寒一过，又开始新的循环。

　　今天，全省雨雪停止，但受冷空气扩散影响，未来几日全省气温将持续下降。道路结冰风险较高，大家外出一定要注意防滑，驾车出行要保持车距，谨慎驾驶。

　　雨雪天气暂告一段落，但冷空气已来袭。中国天气网提示，1月20日至23日，今年首场寒潮天气将席卷我国中东部，寒潮降温将波及超25个省区市，北方多地上演冷暖大逆转，南方将遭湿冷暴击。

　　洛阳未来几天天气如何？市气象台根据最新气象资料分析，未来几天受冷空气扩散和高空短波槽的共同影响，我市云系较多，风力较大，最低气温将持续下降，22日、23日凌晨最低气温-8℃左右，山区-10℃左右。

　　最近几天天气预报

　　今日：多云，气温-4℃～4℃。

　　明日：北部多云，南部多云到阴天，偏北风4级到5级，气温-3℃～4℃。

　　22日(周一)：晴天间多云，气温-7℃～0℃。

　　23日(周二)：多云，西北风3级到4级，气温-8℃～2℃。

　　24日(周三)：多云，西北风3级到4级，气温-6℃～5℃。

　　25日(周四)：多云，西北风3级到4级，气温-3℃～6℃。

　　26日(周五)：多云间晴天，气温-2℃～8℃。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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