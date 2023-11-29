高龄补贴未按时发放？洛阳民政部门：拨付有时间差

近日，85岁的陈先生拨打新闻热线66778866反映，高龄补贴发放时间不固定，多数是每月的7日或8日，有时是每月的上旬。他建议按时发放高龄补贴，短信提醒注明发放月份，方便老年人查询。

近日，85岁的陈先生拨打新闻热线66778866反映，高龄补贴发放时间不固定，多数是每月的7日或8日，有时是每月的上旬。他建议按时发放高龄补贴，短信提醒注明发放月份，方便老年人查询。

“我的高龄补贴是每月打款到银行卡上，银行卡办理的有短信提醒。今天是1月18日，这个月的高龄补贴还没有到账。”18日，家住西工区613家属院的陈先生告诉记者，家属院的几位高龄老人都在议论，大家不明白高龄补贴为何不能固定发放时间并按时发放。

记者从市民政局获悉，高龄补贴的承办单位为申请人户口所在地县区民政局养老服务科。

高龄补贴的申请条件是具有洛阳市户籍，年龄80周岁及以上的老人。补贴标准为：年满80至89周岁的老人，每人每月不低于50元；年满90至99周岁的老人，每人每月不低于100元；年满100周岁以上的老人，每人每月300元。

具备享受高龄补贴资格的老人可进行线下申请：凭本人居民身份证或居民户口簿原件及三份复印件、本人近期二寸免冠照片(三张)，向本人户口所在地的社区居委会(村委会)提出申请，填写洛阳市高龄老人补贴申请登记表一式三份。高龄老人委托亲属或其他人员办理申请的，须提供老人本人的委托书和受托人的身份证原件和复印件(三份)。

社区居委会(村委会)在接到申请后，进行初审评议，之后由街道办事处(乡镇政府)、县区民政部门逐级审批。

高龄老人也可进行线上申请：登录“洛阳市居民一卡通”微信小程序，点击“我要申领”，进入下一页面后，点击“高龄补贴在线申领”，填写老人的姓名、身份证号，按照提示信息的引导即可进行申请、办理。

根据陈先生遇到的问题，记者采访了西工区民政局养老服务科工作人员。“西工区的高龄补贴资金由区财政承担，通过银行拨付到个人账户。”该工作人员说，陈先生反映的高龄补贴发放时间问题，是因为拨付有时间差。

“今年1月的高龄补贴未到账是因为区财政年初还没有开账，待开账后，将及时发放。”该工作人员说，对于短信提醒注明发放月份的问题，民政部门将与银行进行沟通，尽量满足老人的需求。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)