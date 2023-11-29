洛阳街头“按钮式红绿灯”获外地游客点赞

近日，有外地游客在洛阳街头发现一种“按钮式红绿灯”，觉得对过马路的行人十分友好，于是点赞这种人性化设备，相关视频在网上发布后，引来诸多关注。

中州西路上的“按钮式红绿灯”

近日，有外地游客在洛阳街头发现一种“按钮式红绿灯”，觉得对过马路的行人十分友好，于是点赞这种人性化设备，相关视频在网上发布后，引来诸多关注。

什么是“按钮式红绿灯”？其功能怎样，好处有哪些？18日，记者采访了市公安局交警支队情指联勤中心相关负责人。

“按钮式红绿灯”方便行人过马路

中州西路与豫北一路交叉口车水马龙，已成为涧西区的一处繁华地带。

在该交叉口，一条斑马线横穿中州西路，两段各有一个信号灯杆。每个灯杆上有两个信号灯，可以控制东西方向机动车道和南北方向人行横道上机动车、行人的通行。

平时，控制东西方向机动车道的信号灯亮绿灯，控制南北方向人行横道的信号灯亮红灯，东西方向行驶的机动车可以正常通行。行人想要过马路时，只需按一下信号灯杆上的“行人过街按钮”，几秒钟后，机动车道的信号灯就会变成红灯，人行横道的信号灯会变成绿灯，持续26秒，行人可以安全地通过马路。26秒后，信号灯会切换回机动车道亮绿灯，人行横道亮红灯的状态。

“刚装上时候不太会用，现在已经很熟悉了。”市民王先生住在附近，会用这种信号灯。

“这是我市安装的首套请求式行人过街信号灯系统。”市公安局交警支队情指联勤中心相关负责人说，这套系统于2019年亮相我市街头，可以根据行人过街的实际需求控制信号灯，促使机动车礼让通过斑马线的行人，避免安全隐患。

两种工作模式根据时段切换

在涧西区，中州西路与豫北一路交叉口周边有学校、商业街和多个小区，车辆、行人十分密集，每天的7时至8时、12时至14时30分、17时至19时都是交通高峰时段。

上述负责人说，请求式行人过街信号灯系统因地制宜，根据“固定时间”和“请求模式”两种情况运行。

固定时间，这种信号灯就和普通的信号灯一样，对东西、南北方向交替放行。这时，手动按钮不起作用；其他时间，这种信号灯会切换至按请求运行模式，行人过街时按下行人过街按钮，信号灯才会切换。这样，既能保证高峰时段机动车的通行效率，又可以在平峰时段满足行人的过街需求。

“这种灯非常人性化”“应该在每个学校的附近路口都安装这套设备”“太方便了，希望加大推广力度”……自“上岗”以来，请求式行人过街信号灯系统受到了众多网友的好评。

不会导致机动车“寸步难行”

也有不少网友在点赞的同时表达了担忧：控制信号灯的主动权在行人手中，会不会影响机动车通行？其实，关于这个问题，交警部门早有考虑。

上述负责人介绍，为防止出现行人反复按钮，导致机动车“寸步难行”，在按请求运行的模式下，行人第二次按按钮切换信号灯，与上次有间隔时间：行人按按钮切换信号灯通过马路后，需要保证机动车方向的最低通行时间，然后才能再次按键切换信号灯。交警部门将根据实际情况合理调配这个间隔时间，尽量兼顾机动车和行人的通行需要。

目前，除了中州西路豫北一路交叉口，景华路豫北一路交叉口、承福门大街唐宫路交叉口也有请求式行人过街信号灯系统。此外，各城市区也牵头建设了一批此类设备。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 王鹏 文/图)