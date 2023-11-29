洛阳市红十字会投放80台“救命神器”

记者18日获悉，近期，市红十字会在市民之家、景区、学校等公共场所和消防救援机构投放的80台包含AED(自动体外除颤器)的红十字“救”在身边应急救护一体机(以下简称应急救护一体机)已全部启用。

红十字“救”在身边应急救护一体机

记者18日获悉，近期，市红十字会在市民之家、景区、学校等公共场所和消防救援机构投放的80台包含AED(自动体外除颤器)的红十字“救”在身边应急救护一体机(以下简称应急救护一体机)已全部启用。

当日上午，记者从南门进入应天门遗址博物馆，在西侧的游客中心看到一台应急救护一体机，应急救护一体机内的AED不时闪着绿灯，处于待机状态。“以前，如果有游客突发疾病，我们会第一时间拨打120，如今有了AED，我们能在急救人员到来前展开施救。”博物馆工作人员说。

“AED被称为‘救命神器’，是一种适合非专业人员使用的便携式现场操作急救设备。”市红十字会副会长王军介绍，抢救心脏骤停患者的“黄金时间”只有4分钟，AED可以自动识别可除颤心律，为患者进行电除颤，并在急救人员到来前，帮助患者恢复心律，从而有效提高救治成功率。

此次投放的应急救护一体机包含1台AED、10个急救包和1个便携担架。急救包内有剪刀、绷带及急救药品。记者注意到，应急救护一体机上印有现场急救流程图和AED操作步骤，方便施救人员快速了解如何正确施救。

王军说，市红十字会还在明堂天堂、龙门石窟、洛阳博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳民俗博物馆等文旅场所投放了应急救护一体机。此外，市红十字会在市消防救援支队一次性投放22台应急救护一体机，保证各消防救援大队至少有1台。

针对此次投放工作，市红十字应急救护培训中心已培训持证救护员超过2400人。王军说，该中心为每个配备AED的单位开展不少于30人的操作使用技术培训会，重点围绕心肺复苏、AED使用等进行详细讲解及演示，保证每个单位都有人会用AED，同时引导更多人学习急救知识、学会急救、敢于施救，形成“人人学急救、急救为人人”的良好社会风尚。

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发现心脏骤停患者时如何正确施救

王军说，AED的设计初衷就是让任何人都能操作。在紧急情况下，没有看说明书的时间，施救人员打开AED电源开关后，AED是有语音提示的。发现心脏骤停患者时，大家可按照以下步骤施救。

第一步：确认现场安全，轻拍患者双肩并大声询问，看患者是否有意识，通过“听、看、感”的方式，在10秒内快速确定患者是否有呼吸和心跳。

如果患者无心跳、无呼吸或出现叹息样呼吸、面色及嘴唇颜色苍白或发青发紫，可判定为心脏骤停，须立即拨打120并进行心肺复苏，同时向周围人求助，让其寻找AED。

第二步：拿到AED后，打开电源开关。

第三步：根据语音提示，解开患者上衣，撕开电极片，按照图示贴在患者胸前。

第四步：贴好电极片后，AED会自动分析患者心律，随后会自动检测是否需要除颤。如需除颤，会有语音提示，这时可按下AED上的“闪电”标志按钮，开始除颤。需要注意的是，除颤时应避免他人与患者接触，施救者也不要与患者有肢体接触，防止电击伤人。

第五步：除颤的间隙，可进行心肺复苏。如果患者苏醒，可停止操作；如果未苏醒，需要配合实施心肺复苏，连续做5个循环，1个循环包括按压30次、吹气2次，按语音提示操作，直至急救人员到来。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李宁 文/图)

附：应急救护一体机分配表