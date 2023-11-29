百余名姬氏宗亲来洛寻根问祖

昨日，来自全国16个省份的百余名姬氏宗亲心怀仰慕之情，回到祖居之地，感受洛阳厚重的历史文化。这是我市自筹备世界客属第33届恳亲大会以来，迎来的首个姓氏组织寻根团体。
昨日，来自全国16个省份的百余名姬氏宗亲心怀仰慕之情，回到祖居之地，感受洛阳厚重的历史文化。这是我市自筹备世界客属第33届恳亲大会以来，迎来的首个姓氏组织寻根团体。
昨日，来自全国16个省份的百余名姬氏宗亲心怀仰慕之情，回到祖居之地，感受洛阳厚重的历史文化。这是我市自筹备世界客属第33届恳亲大会以来，迎来的首个姓氏组织寻根团体。
洛阳是中华民族的发源地之一，我国70%的宗族大姓起源于这里。在入城欢迎仪式现场，来自哈尔滨的姬可欣表示，在网上看到洛阳推出一系列“宠客”举措，让她心生向往，走出洛阳龙门站就感受到了古都人民的热情，希望通过与古都近距离的接触，更加深入地了解体验中华文化。活动组织方表示，期待借助这段追本溯源、意义非凡的古都文化之旅，让大家了解洛阳、爱上洛阳，并把所见所闻、所学所悟分享给身边人。
当前，洛阳正积极筹办世界客属第33届恳亲大会。洛阳客家联合会相关负责人表示，将积极与世界各地相关机构对接，多形式开展寻根之旅，让更多人前来感受古都魅力，为大会营造浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 吉喆 文/图)
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