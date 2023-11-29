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省总工会来洛开展“双节”送温暖活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.20 08:46

　　18日，省总工会一级巡视员杨会卿带领慰问组，来洛开展“双节”送温暖活动，走访慰问困难企业、困难职工和困难劳模。

　　在困难职工和困难劳模家里，慰问组为他们送上慰问金、慰问品和“双节”祝福，询问他们的身体状况、家庭情况和存在困难，鼓励他们自强不息。在洛阳LYC轴承有限公司，慰问组深入生产一线，了解职工工作环境，省总工会和市总工会分别为企业送上慰问金，鼓励企业坚定信心，勇于创新，同时倍加关心关爱职工，维护职工合法权益。

　　杨会卿指出，各级工会组织要认真学习宣传贯彻中国工会十八大和河南省工会十六大精神，切实履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。要进一步做实困难职工帮扶工作，加大对一线职工的关心关爱力度，切实了解职工需求和困难，主动排忧解难，让广大职工充分感受到工会大家庭的温暖。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 夏若茵)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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