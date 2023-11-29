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市委宣传部领导班子召开主题教育专题民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.20 08:46

　　按照党中央、省委部署要求和市委统一安排，昨日，市委宣传部领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，围绕主题检视问题、深刻剖析，提出整改措施和努力方向。

　　市委常委、宣传部部长徐超文主持会议并作总结讲话。会议通报了市委宣传部领导班子2022年度民主生活会整改落实等情况。徐超文代表部领导班子作对照检查，班子成员逐一作对照检查并进行批评和自我批评，达到了统一思想、锤炼党性、增进团结的预期目的。

　　徐超文强调，市委宣传部领导班子要突出政治引领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以习近平文化思想为引领，不断开创宣传思想文化工作新局面。要坚持问题导向，列出任务清单、明确责任主体、划定时间节点，全力抓好整改落实，切实把整改要求融入日常，形成常态长效机制。要强化实干担当，深刻把握新形势新任务赋予的新定位新要求，强化青年思想引领，强化互联网思维，着力提升工作质效，巩固壮大主流舆论。要践行党的群众路线，深入践行“四下基层”，倾听群众呼声，摸清社情民意，不断增进民生福祉，以高质量文化供给满足人民群众高品质文化生活需求。要坚持管党治党，不断强化政治保障，巩固风清气正的政治生态，不断增强队伍凝聚力战斗力，为现代化洛阳建设贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王战友)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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