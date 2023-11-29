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徐衣显主持召开市政府党组理论学习中心组主题教育第五次集体研讨交流会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.20 08:46

徐衣显主持召开市政府党组理论学习中心组主题教育第五次集体研讨交流会议
以身作则以上率下永葆清正廉洁政治本色
履职尽责担当作为高质量建设现代化洛阳

　　昨日，市政府党组理论学习中心组主题教育第五次集体研讨交流会议召开，深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，增强纪律意识、规矩意识，不折不扣地抓好贯彻落实，努力营造风清气正的政治生态。市政府党组书记、市长徐衣显主持并讲话。

　　会上，市政府党组理论学习中心组成员进行集体自学，并围绕新修订的《中国共产党纪律处分条例》开展研讨交流，牛刚、楚国剑作了发言，其他同志提交了书面材料。徐衣显指出，新修订的《中国共产党纪律处分条例》是党中央对全面从严治党、加强纪律建设作出的重大部署，彰显了用严明的纪律管党治党的坚定决心，释放了将全面从严治党进行到底的强烈信号。他强调，要提升政治站位，筑牢对党忠诚。带头学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻认识条例的政治意义、理论意义、实践意义，切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，提升“政治三力”。要强化履职尽责，主动担当作为。要把讲规矩、守纪律、敢担当、善作为结合起来，聚焦高质量发展首要任务，锚定“两个确保”、落实“十大战略”、推进“十大建设”，抓好“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，稳中求进、干中求成，不断开创现代化洛阳建设新局面。要坚持“四下基层”，竭诚为民造福。践行以人民为中心的发展思想，聚焦发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向，倡树一线工作法，真正摸实情、办实事、解难题。大力发展城市经济，培育壮大乡村产业，多渠道促进城乡群众增收致富。聚焦“一老一小一青壮”，持续办好民生实事，让群众获得感幸福感更加充实。要夯实主体责任，营造良好生态。市政府班子成员要坚持以身作则、以上率下，带头廉洁自律、落实“一岗双责”，永葆清正廉洁政治本色，筑牢拒腐防变严密防线，推动党风廉政建设走深走实，营造风清气正的良好政治生态。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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