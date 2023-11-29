青年友好！洛阳一刻钟便民生活圈有点潮

“一杯美式，带走……”19日，记者来到洛阳市涧西区长安路街道长安路二社区，市民李玉珊将孩子送到幼儿园后，来到社区咖啡店。“送完孩子、买咖啡、去上班，早上时间紧，好在距离近，一切还是能井然有序。”

“一杯美式，带走……”19日，记者来到洛阳市涧西区长安路街道长安路二社区，市民李玉珊将孩子送到幼儿园后，来到社区咖啡店。“送完孩子、买咖啡、去上班，早上时间紧，好在距离近，一切还是能井然有序。”

作为全国第三批“一刻钟便民生活圈”试点城市以来，洛阳吸纳了更多消费业态向“家门口”“家周边”汇聚，打造对年轻人更友好的“圈”内环境，让年轻人的生活更便捷、更丰富。

“咖啡店离家和我经营的小店很近，我经常光顾，很方便！”今年35岁的李玉珊说，她是和几个朋友合伙经营了一家童装店。由于店面面积小，她们经常在这家咖啡厅与合伙人一起开展“头脑风暴”。

在咖啡厅的旁边，有一间书屋。明亮温馨的空间里，整齐地摆放着一柜柜的图书，在工作日的午后，不大的书屋几近坐满。

“这个书屋环境挺好的，我就在这附近住，基本上每天都会来这儿学习。”家住长安路二社区的黄婷婷说。从去年以来，洛阳市全面推进城市一刻钟便民生活圈建设，实施“商贸+多业态”，发展集购物、文化、娱乐、养生、运动、社交、生活服务等为一体的产业链集合型商业业态群，做活“消费+”，满足社区居民个性化、多样化的更高层次消费需求。预计2024年年底，洛阳将完成芳林南路社区、同化街社区、张庄社区等4个社区的试点建设任务。当天，在西工区洛玻社区唐二街坊，居民罗小美结束一天的工作后，在小区超市买好食材开始准备晚餐。简单吃过晚饭，罗小美换好衣服出发去瑜伽室。瑜伽室就在小区隔壁，走路不到5分钟就可以到达。

记者看到，瑜伽室旁边还有一间健身房。居民马昊是健身房的“常客”，如果平时工作不忙，每周会过来锻炼四五次。“今天我和朋友一起来的，这里地方干净，器械挺齐全的，跑步机也挺多，不会出现不够用的情况。”马昊说。

“左手菜篮子，右手精致生活。”罗小美这样形容她对“一刻钟便民生活圈”的认识，家门口有商业街、饭后散步有绿道、随处可见运动角、转角可见书吧。

“精准发掘和解决青年消费者身边的‘即时需求’，不仅满足居民基本消费需求，还要满足更高层次消费需求。”洛阳市商务局相关负责人表示，目前，洛阳市正着力打造青年友好型城市，一刻钟便民生活圈建设也将结合年轻人个性化、多样化、特色化的消费需要，围绕青年人的生活和关切，着力打造更懂年轻人的“圈”，让越来越多的年轻人爱上家门口的生活圈。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 文/图)