洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

青年友好！洛阳一刻钟便民生活圈有点潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 21:24

　　“一杯美式，带走……”19日，记者来到洛阳市涧西区长安路街道长安路二社区，市民李玉珊将孩子送到幼儿园后，来到社区咖啡店。“送完孩子、买咖啡、去上班，早上时间紧，好在距离近，一切还是能井然有序。”

　　作为全国第三批“一刻钟便民生活圈”试点城市以来，洛阳吸纳了更多消费业态向“家门口”“家周边”汇聚，打造对年轻人更友好的“圈”内环境，让年轻人的生活更便捷、更丰富。

　　“咖啡店离家和我经营的小店很近，我经常光顾，很方便！”今年35岁的李玉珊说，她是和几个朋友合伙经营了一家童装店。由于店面面积小，她们经常在这家咖啡厅与合伙人一起开展“头脑风暴”。

　　在咖啡厅的旁边，有一间书屋。明亮温馨的空间里，整齐地摆放着一柜柜的图书，在工作日的午后，不大的书屋几近坐满。

　　“这个书屋环境挺好的，我就在这附近住，基本上每天都会来这儿学习。”家住长安路二社区的黄婷婷说。从去年以来，洛阳市全面推进城市一刻钟便民生活圈建设，实施“商贸+多业态”，发展集购物、文化、娱乐、养生、运动、社交、生活服务等为一体的产业链集合型商业业态群，做活“消费+”，满足社区居民个性化、多样化的更高层次消费需求。预计2024年年底，洛阳将完成芳林南路社区、同化街社区、张庄社区等4个社区的试点建设任务。当天，在西工区洛玻社区唐二街坊，居民罗小美结束一天的工作后，在小区超市买好食材开始准备晚餐。简单吃过晚饭，罗小美换好衣服出发去瑜伽室。瑜伽室就在小区隔壁，走路不到5分钟就可以到达。

　　记者看到，瑜伽室旁边还有一间健身房。居民马昊是健身房的“常客”，如果平时工作不忙，每周会过来锻炼四五次。“今天我和朋友一起来的，这里地方干净，器械挺齐全的，跑步机也挺多，不会出现不够用的情况。”马昊说。

　　“左手菜篮子，右手精致生活。”罗小美这样形容她对“一刻钟便民生活圈”的认识，家门口有商业街、饭后散步有绿道、随处可见运动角、转角可见书吧。

　　“精准发掘和解决青年消费者身边的‘即时需求’，不仅满足居民基本消费需求，还要满足更高层次消费需求。”洛阳市商务局相关负责人表示，目前，洛阳市正着力打造青年友好型城市，一刻钟便民生活圈建设也将结合年轻人个性化、多样化、特色化的消费需要，围绕青年人的生活和关切，着力打造更懂年轻人的“圈”，让越来越多的年轻人爱上家门口的生活圈。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
        俗话说“冬吃豆，赛过肉”，这种说法有道理没？各种豆该咋吃？一起来看看消化内科专家怎么说。
  • ·头疼40多天，原来是鼻腔内有真菌作祟
  • ·这些养生食物真养生吗？真相扎心了
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • @洛阳人，今年首场寒潮将于大寒节气来袭
  • 明日发车！洛阳开通公交“假日专线”
  • 异地牌照机动车可以在洛阳年审吗？洛...
  • 老城区工农村棚改安置房项目加快建设
  • 学生证失而复得 东北女大学生隔空感谢...
  • 春节假期，洛阳旅游产品预订增长率居...
  • 102岁的张二妮：勤劳能干人和善 开朗...
  • 洛阳两个项目参评！2023年度全国十大...
  • 乘风起势 奋进洛阳丨对外开放篇：开窗...
  • 伊川以市场思维推进高标准农田示范区建设
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605