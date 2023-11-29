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再获殊荣！洛阳获评“年度消费热力城市”榜样
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 20:23

　　18日，中央广播电视总台“《金牌新字号》2023年度盛典”在北京举办，洛阳荣获《金牌新字号》2023年度盛典“年度消费热力城市”榜样。

　　在盛典现场，40秒的短视频集中展示了洛阳的文旅消费新气象：洛阳以汉服为引，从颠覆性创意到沉浸式体验，从年轻化消费到移动端传播，乘势而上，御风而行，用一张火爆全国的旅游地图，尽显独具特色的新文旅产业发展之路。

　　衣袂飘飘、诗意霓裳。如今，走进隋唐洛阳城、洛邑古城、龙门石窟等景区，随处可见身着各式汉服的游客，跨越千年的历史文化在此融合，“一步一景”让洛阳成为天然的摄影棚。乘着“汉服体验”掀起的国风国潮，目前，洛阳已形成“汉服+造型+拍摄+写真”全链条产业，相关店面超过1000家，汉服店400多家，同比增长375%。“汉服经济圈”日渐成形的同时，“汉服+古城”的引流效应正逐步显现。

资料图

　　以文塑旅、以旅彰文。厚重的历史文化，是洛阳打造文旅新业态新场景的最深内功、最大优势、最强底气。洛阳以整座城市为载体，以古都文化为底蕴，以文博资源为依托，深入挖掘历史文化资源，加快建设汉魏故城遗址博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园3.0版、天街十二坊等一批重大项目，让更多文化遗产从“保”起来“用”起来、到“活”起来“火”起来，形成“博物馆+世界遗产+国家文化公园”的立体展示体系，重现千年古都恢宏气象。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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