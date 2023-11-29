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历史新高！洛阳2023年进出口总值240亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 21:24

　　19日，记者从洛阳海关获悉，2023年洛阳进出口总值240亿元，创历史新高，同比增长14.7%。其中，出口194.1亿元，同比增长10.7%；进口45.9亿元，同比增长35.2%。

　　在贸易方式上，保税物流提升明显。2023年全市一般贸易进出口214.8亿元，同比增长7.3%；以保税物流方式进出口16.3亿元，同比增长111.3倍。

　　在贸易对象上，贸易伙伴多元共进。2023年洛阳对东盟出口44.4亿元，同比增长5.6%；对俄罗斯、美国和印度分别出口17.4亿元、12.8亿元和12.1亿元，分别同比增长144.3%、3%和75.9%。全市自欧盟(27国，不含英国)和巴西分别进口14.4亿元、12.4亿元，分别同比增长514.5%和18.3%；自韩国和乌兹别克斯坦分别进口3.4亿元、2.2亿元，分别增长10.4倍和9.2%。

　　在贸易商品上，“洛阳制造”竞争优势持续稳固。2023年洛阳出口机电产品87.8亿元，同比增长34%；出口家具及其零件19.9亿元，增长18.8%；出口矿山设备11.6亿元，同比增长7.7%；出口摩托车8.5亿元，同比增长62.2%。同期进口燃料油13.5亿元，去年同期无进口；进口铌铁12.1亿元，同比增长18.3%；进口精炼铜阴极(电解铜等)3.1亿元，同比增长66.3%；进口干绿豆2.3亿元，同比增长9.6%；进口聚丙烯7604万元，同比增长94.9倍。

　　在载体建设上，开放高地作用持续释放。洛阳综保区去年注册企业进出口总值28.1亿元，占全市进出口总值的11.7%，其中出口9.3亿元，进口18.8亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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