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洛阳再添“菜篮子”！万邦·洛阳国际农产品交易中心启动试营业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 21:24

　　红色的智利车厘子饱满欲滴，黄色的泰国香蕉香气浓郁，再加上翠绿的黄瓜、鲜嫩的彩椒、挺拔的大葱……虽至深冬，19日，位于洛阳涧西区辛店街道的万邦·洛阳国际农产品交易中心(简称洛阳万邦)仍一片生机勃勃。目之所及，蔬菜水果、粮油干调、水产冻品一应俱全，车辆行驶、交易买卖、装货卸货一气呵成，宛如此处正欢奏一首“冰火幸福曲”。

　　火的是势头。随着年关将至，该交易中心近日刚启动试营业，就迎来火热开局——入驻商户短期内突破九成，交易量加速攀升。聚焦“一站式”采买，作为豫西地区最大农产品批发市场，洛阳万邦一边开启线下传统促销，一边推进线上年货电商直播，既丰富了周边群众物质和文化生活，又增添了浓浓年味儿。

　　火的是联动。洛阳万邦的另一个身份是辛店街道办事处“城市合伙人”项目。通过项目建设与当地特色农产品种植升级同频共振，当前辛店街道各社区特色农产品种植规模逐年加大，其中种植面积突破1000亩的辛店蜜薯已率先在洛阳万邦设下销售点，一举打开市场销路。随着产业链条不断延伸，当地蜜薯淀粉提取、粉制品深加工等业务也在如火如荼进行。

　　火的是发展。“网”上发力，位于交易中心西侧的多排商户门头上均挂着“电子商务”字样，一批新晋农贸网红即将在这里诞生。其打造的“邦来乐”线上商城也在稳步发展，通过设置蔬菜、水果、米面粮油、禽肉类、冻品类等12个模块，为农产品商家和客户达成线上交易提供便利。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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