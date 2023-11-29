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国风中国年！隋唐洛阳城精彩活动迎新春
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 21:24

　　春节出行又有国风新选择！19日，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园了解到，2月10日至2月25日，隋唐洛阳城景区将推出“神都迎春·宫里过年”系列主题活动，活动包含宫廷乐舞、盛唐礼仪、皇家灯会等，邀请游客在洛阳“穿越”千年、共享国风文化盛宴。

　　届时，在应天门，开城迎宾、龙文化主题展、3D投影秀等精彩节目将轮番上演，以传统文化之礼，迎接把面八方来客，以万邦献艺、歌舞升平之景，再现熙攘繁盛的大唐景象。

　　在明堂天堂景区，游客既可以看到复原唐代“元日”皇宫中的“大朝会”，还可赏乐舞，领福牌，跟随NPC全员入戏穿越时空，共赴一场千年盛会。此外，华丽回归的舞台剧《明堂韶乐》、轻松欢乐的舞龙快闪，也将带领游客在唐韵歌舞中感受盛世辉煌。

　　在九洲池，皇家灯会龙年新春与游客相约，造型各异、寓意美好的精美花灯营造满满节日氛围，百米“巨龙”花灯也将惊艳亮相，更有古彩戏法、大唐幻术等浓浓年味的隋唐百戏等游客前来打卡。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 刘青 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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