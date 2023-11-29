为期半年！洛阳五部门联合开展校园食品安全排查整治专项行动

今日记者从洛阳市食品安全重点工作推进会获悉，洛阳市食安办会同市教育局、市公安局、市卫生健康委、市市场监管局联合开展为期半年的全市校园食品安全排查整治专项行动。

今日记者从洛阳市食品安全重点工作推进会获悉，洛阳市食安办会同市教育局、市公安局、市卫生健康委、市市场监管局联合开展为期半年的全市校园食品安全排查整治专项行动。

落实学校校园食品安全主体责任——

校长(园长)定期研究部署食品安全工作，组织开展学校食品安全自查自纠；建立食品安全管理机构，配备食品安全总监、食品安全员，健全“日管控、周排查、月调度、年总结”工作机制，有效落实校领导陪餐、原料进货查验和索证索票、食品安全信息公示等食品安全管理制度；完善硬件设施，提升管理水平；实施“6S”等规范化管理，定期开展鼠(虫)害消杀，配齐配全三防等设备设施；加强对承包或委托经营方、校外供餐单位的日常监督，定期检查评估其食品安全管理状况；采取校外供餐的学校，建立并落实收餐分餐管理制度，配备专(兼)职校外供餐管理人员；建立食品安全应急管理和突发事件处置、报告制度。

落实校外供餐单位、学校食堂承包经营企业食品安全主体责任——

依法取得食品经营许可证并严格按照经营范围从事经营活动；建立食品安全管理机构，健全食品安全管理制度，配备食品安全管理人员，落实“日管控、周排查、月调度、年总结”工作机制；制定并有效落实从业人员健康管理和培训、食材采购贮存、加工制作行为、餐用具清洗消毒等管理制度；定期开展鼠(虫)害消杀，配齐配全三防等设备设施，确保能够有效防治鼠(虫)害；实施食品安全智慧化管理，履行制止餐饮浪费责任；校外供餐单位严格遵守最大供餐量限制供应餐食，加强分餐送餐管理，热链配送的，送达时餐食中心温度不得低于60℃，冷链配送的，再次加热中心温度达到70℃以上。

强化校园食品安全属地管理责任——

自觉履行组织领导和督促落实校园食品安全属地管理责任；督促配备学校食品安全包保干部，指导包保干部落实“三张清单加一项承诺书”制度(责任清单、任务清单、督查清单、食品安全责任与任务承诺书)；督促包保干部照单履职，每季度对包保主体至少开展1次督导；督促包保干部督导发现的问题及时通报属地主管部门、监管部门跟踪整改。

压紧压实行业主管部门责任——

按照“管行业必须管安全”的要求，教育部门对校园食品安全工作承担管理责任。督促指导学校建立健全食品安全相关管理制度，加强食品安全教育和日常管理；规范承包经营行为，严格招投标程序，督促学校及时公示中标企业名单，依法签订承包经营合同(协议)；加强对承包经营企业的管理，明确退出机制，严格约束转包、分包行为，坚决整治学校“一包了之”“只包不管”等突出问题；积极推行校园食品安全智慧化管理，推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设。