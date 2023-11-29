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春节假期，洛阳旅游产品预订增长率居全国第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 15:47
资料图

　　记者19日从洛阳市文广旅局获悉，携程19日发布数据显示，截至1月18日，春节假期洛阳旅游产品预订增长率在全国主要旅游城市中排名第一。

　　连日来，洛阳文旅按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，多措并举持续发力，从金甲武士、飞鱼服小哥哥在高铁站“恭迎公主回城”，到汤馆贴心为外地游客准备“公主专用汤勺”；从赠送游客钻石，到突降大雪的冬夜给游客送暖宝宝贴、姜茶……一系列花式“宠客”举措，让洛阳文旅频频“出圈”。

　　网络流量带来了游客人流，但也考验着城市的综合服务水平。洛阳市公交集团开启“暖车进站”模式，驾驶员每天提前半小时上岗，开启车厢暖风系统，保障乘客温暖出行；洛阳市城管部门持续规范便民摊点管理和非机动车、共享单车停放管理，深化整治市容秩序；市场监管、文旅、交通等多部门开展联合执法行动，优化旅游市场环境……我市各部门也积极开展行动，用一系列暖心服务、一项项贴心举措推动“流量”变“留量”。

　　今年春节期间，洛阳还精心安排了一系列丰富多彩的文旅体活动，将为广大市民和游客奉上丰盛的文旅盛宴。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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