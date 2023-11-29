洛阳两个项目参评！2023年度全国十大考古新发现初评启动

19日，记者从文物考古部门获悉，2023年度全国十大考古新发现初评启动，洛阳有宜阳苏羊遗址、龙门香山寺遗址两个项目参评。

19日，记者从文物考古部门获悉，2023年度全国十大考古新发现初评启动，洛阳有宜阳苏羊遗址、龙门香山寺遗址两个项目参评。 19日，记者从文物考古部门获悉，2023年度全国十大考古新发现初评启动，洛阳有宜阳苏羊遗址、龙门香山寺遗址两个项目参评。 龙门香山寺遗址 资料图 候选项目均为各发掘资质单位主动申报，经国家文物局审核，最终确定33项参评，分别为(按年代早晚排序)： 1 西藏革吉梅龙达普洞穴遗址 2 四川资阳濛溪河遗址 3 山东沂水跋山遗址群 4.贵州普定穿洞遗址 5 河北尚义四台遗址 6 福建平潭壳丘头遗址群 7 辽宁建平马鞍桥山遗址 8 河南宜阳苏羊遗址 9 安徽郎溪磨盘山遗址 10 湖北荆门屈家岭遗址 11 广东英德岩山寨遗址 12 河南永城王庄遗址 13 内蒙古清水河后城咀石城址 14 河南郑州商都遗址书院街墓地 15 陕西清涧寨沟遗址 16 青海都兰夏尔雅玛可布遗址 17 四川盐源老龙头墓地 18 湖北荆州秦家咀墓地 19 甘肃礼县四角坪遗址 20 陕西西安秦始皇帝陵C区1号墓 21 重庆武隆关口一号墓 22 江苏徐州驮篮山遗址 23 江苏溧阳古县遗址 24 新疆喀什莫尔寺遗址 25 河南洛阳龙门香山寺遗址 26 浙江台州沙埠竹家岭窑址 27 山西霍州陈村瓷窑址 28 湖南怀化桐林墓群、窑窿坡窑址 29 南海西北陆坡一号、二号沉船遗址 30 陕西靖边清平堡遗址 31 北京海淀四王府村明代皇室墓地 32 山东威海甲午沉舰遗址 33 吉林磐石红石砬子遗址 据了解，活动办公室将组织投票推荐产生20项进入终评。 洛阳拥有丰厚的历史文化遗产，相关考古发现备受国内外关注。截至目前，洛阳入选全国十大考古新发现的项目共有14个，入选数量在全国范围内名列前茅。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）