中州路、丝路大道沿线监控将启用

洛阳交警一大队在中州西路、丝路大道沿线路口增设交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、逆行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、未按规定使用安全带、驾驶机动车接打电话等交通违法行为，2月1日前为公示期，2月1日起开始启用。
洛阳交警一大队在中州西路、丝路大道沿线路口增设交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、逆行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、未按规定使用安全带、驾驶机动车接打电话等交通违法行为，2月1日前为公示期，2月1日起开始启用。
“洛阳交警”微信公众号今日发布公示信息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，洛阳交警一大队在中州西路、丝路大道沿线路口增设交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、逆行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、未按规定使用安全带、驾驶机动车接打电话等交通违法行为，2月1日前为公示期，2月1日起开始启用。
附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
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