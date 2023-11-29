明日发车！洛阳开通公交“假日专线”

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昨日，洛阳公交集团官方微博发布消息称，将于1月20日、21日、27日、28日试运行推出公交“假日线路”服务。
昨日，洛阳公交集团官方微博发布消息称，将于1月20日、21日、27日、28日试运行推出公交“假日线路”服务。具体内容如下：
关于开通假日专线的通告
为助力洛阳城市旅游形象创建，丰富市民、游客假日出行选择，有效做好公交与地铁、景区的直达接驳，洛阳公交集团将于2024年1月20日、21日、27日、28日试运行推出公交“假日线路”服务。
一、假日1号线
洛邑古城—应天门
停靠站点：洛邑古城、丽景门(地铁1号线丽景门站A口)、应天门(地铁1号线应天门站A口)
运营时间：
洛邑古城：14:00—22:00
应天门：14:20—22:20
二、假日2号线
洛阳站—洛阳古墓博物馆
停靠站点：洛阳站(地铁2号线洛阳火车站C口)、王城大道邙岭大道口北(地铁2号线邙岭站去程D口、回程C口)、洛阳古墓博物馆
运营时间：
洛阳站：9:00—15:00
洛阳古墓博物馆：9:30—17:30
三、假日3号线
高铁龙门站—龙门石窟
停靠站点：高铁龙门站(地铁2号线龙门高铁站)、龙门石窟
运营时间：
高铁龙门站：9:00—17:00
龙门石窟：9:30—17:30
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