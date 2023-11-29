异地牌照机动车可以在洛阳年审吗？洛阳市公安局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在北京购置并上牌的机动车，常年在洛阳使用，可以在洛阳年审吗？如果可以，需要准备哪些资料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在北京购置并上牌的机动车，常年在洛阳使用，可以在洛阳年审吗？如果可以，需要准备哪些资料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在北京购置并上牌的机动车，常年在洛阳使用，可以在洛阳年审吗？如果可以，需要准备哪些资料？
市公安局回复：异地牌照机动车可以在洛阳进行年检，车辆年检需携带车辆行驶证、车辆交强险到检验机构进行年检，公车需提供营业执照复印件、委托书(加公章)、委托人身份证复印件。
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