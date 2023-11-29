伊川以市场思维推进高标准农田示范区建设

这几日，伊川县平等乡伊河滩区，积雪尚未消融，但大片麦田铺展开的生机盎然的绿色，已经成为主色调。

伊川吕店高标准农田示范基地

这几日，伊川县平等乡伊河滩区，积雪尚未消融，但大片麦田铺展开的生机盎然的绿色，已经成为主色调。

“这是伊河滩涂地第一次种庄稼。原本荒芜的滩区经过改造提质，现在已经是高标准农田了。”伊川县农业农村局局长张灿伟喜出望外。在目光所及的麦田尽头，是一片热火朝天的施工景象。挖掘机、推土机、运输车来回穿梭，平整、覆土、灌溉配套……很快，平等乡伊河滩区将形成5000亩集中连片的高标准农田示范区。

距离不远，白沙镇程子沟村是典型的丘陵旱作区。今年，村里完成了3700亩土地流转和高标准农田改造，耕作面积较原来扩大了200多亩，实现了质、量双升。

从跑土、跑水、跑肥的“三跑田”到保土、保水、保肥的“三保田”，从支离破碎的“小田块”到规模作业的“大农场”，平等乡、白沙镇的高标准农田示范项目，是伊川县打造25万亩高标准农田示范区的一个缩影。

审视豫西丘陵区乡村振兴，产业富民是最大的发展之困。土地坡度大、田块散，加之十年九旱、灌溉困难，种庄稼基本望天收。在此背景下，实施高标准农田改造，提高土地产出效益，势在必行。但是，丘陵地区高标准农田建设投入大、成本高、管护难，也是绕不开的实际困难。

怎么办？伊川以系统思维、市场思维、改革思维，找到了破题之策。

今年，聚焦乡村振兴和粮食安全，当地提出通过“统一土地流转、统一实施高标准农田改造、统一托管国有农业龙头企业运营”的方式，走出一条“以产业规模化带动农业现代化、以农业现代化带动农村现代化”的发展路子。

在操作中，伊川打破传统政府投资模式，以政府平台企业为支点，前端对接村集体经济合作社，统一流转土地；中端对接中铁二十局集团，统一实施高标准农田建设；后端委托国有农业龙头企业北大荒农服集团，主导农业规模化经营。

“无论是顶层设计，还是基层实践，运营前置理念贯穿始终。”伊川县委常委、统战部部长常光磊表示。具体而言，农户将分散土地入股村集体经济合作社，合作社再集中流转给平台企业；平台企业根据运营企业北大荒农服集团的种植标准，对接施工单位统一进行田、土、水、路、电等基础设施提升，并合理布局农事服务中心等功能配套；改造后，平台企业重新向北大荒农服集团发包，实现规模化种植、集约化经营。

“收益共享是高标准农田示范区可持续发展的关键所在。”常光磊说。目前，全县累计流转土地10万亩，构建了“政府+平台公司+市场主体+村集体+农民”利益联结闭环，并将在未来两年完成25万亩高标准农田示范区建设。

其中，政府通过新增耕地、新增产能两项指标交易获得收益，支持乡村发展；平台公司整合农田水利资产，提升融资能力，并通过土地改造前后的流转价差、农田灌溉计量收费等获得收益，用于高标准农田建设工程还本付息和自我发展；北大荒农服集团通过规模化经营，提升规模效益；农户和村集体通过土地流转、农业社会化服务等方式实现增收。

理念一转天地宽。“小田变大田”“差田变好田”，不只是简单意义上的土地重整，也激发一场农业生产方式的重塑变革。

去年秋收季，吕店镇谷子高标准农田示范方大获丰收。在其背后，水肥一体灌溉、全程机械作业、职业农民管理、品牌订单营销等现代农业场景，将引领乡村产业发生由表及里、形神兼备的全面提升……（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 郝炳磊 文/图）