2002年，河南科技大学首次招生就成为高考报考香饽饽（我们的城事追光）

20多年前，河南科技大学在洛阳组建成立，明确将其建成全国先进、全省一流的综合性高校。

2002年4月9日晚报相关报道 （版面截图）

20多年前，河南科技大学在洛阳组建成立，明确将其建成全国先进、全省一流的综合性高校。如今，河南科技大学在全省名列前茅，该校师生在国际国内大赛上屡创佳绩，综合实力不断攀升。

2002年，《洛阳晚报》全程跟踪报道，记录河南科技大学合并建校、高考招生的历史时刻。近日，记者采访当时的亲历者，共同回顾河南科技大学成立始末，了解背后的故事。

千呼万唤始出来

2002年3月22日，教育部发函省政府，同意洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校三校合并组建河南科技大学。自此，洛阳高等教育踏上新征程，揭开新篇章。

当时，《洛阳晚报》第一时间刊登报道《国家教育部批准了》，好消息传遍洛阳，市民欢呼声一片。

为何要在洛阳组建河南科技大学？当时的《洛阳晚报》记录其缘由：20多年前的洛阳，是全省参与西部大开发、实现“东引西进”战略方针的重要通道。尽管有了多年发展，但洛阳与沿海地区相比，经济仍然相对落后。

“当时洛阳高校层次偏低，高等教育结构不尽合理。”河南科技大学校报编辑部原主任(时任洛阳工学院校报编辑)韩明儒介绍，当时洛阳虽然已有洛阳工学院、洛阳师范学院两所本科院校，以及洛阳医学高等专科学校、洛阳工业高等专科学校、洛阳农业高等专科学校、洛阳大学四所专科院校，但高校整体层次偏低，且专业设置趋向单一，教育资源未能得到合理配置，“当时的人才培养能力无法满足洛阳经济发展对各类人才的需求”。

于是，成立一所综合性大学，培养大批高层次科技人才，已经成为洛阳乃至全省教育事业发展的当务之急，也是洛阳提升科技文化实力、推动经济社会发展的必由之路。