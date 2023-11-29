“社区合伙人”共煮腊八粥

“过了腊八就是年，这碗腊八粥真特别！”昨日，在涧西区武汉路街道武汉路社区，居民吃到了一碗特别的腊八粥，这碗汇聚了15种食材的腊八粥来自“社区合伙人”的爱心。

“社区合伙人”将煮好的腊八粥送往社区

“过了腊八就是年，这碗腊八粥真特别！”昨日，在涧西区武汉路街道武汉路社区，居民吃到了一碗特别的腊八粥，这碗汇聚了15种食材的腊八粥来自“社区合伙人”的爱心。

说起这次活动，不得不先说说“社区合伙人”。

“这次众筹是有益的尝试，之前辖区有众筹点子、能人的经历，调动了居民参与社区自治的积极性。”武汉路社区党委书记张静说。

一周前，社区网格群发出众筹腊八粥食材的消息，“社区合伙人”纷纷站出来领项目、提供食材。

“这千余碗腊八粥都是‘合伙人’的功劳，今天凌晨4点他们就开始为大家服务了。”张静说。

社区的力量有限，难以将触角伸到社区的每个角落。针对这一情况，武汉路社区在收集民情民意、整合盘活辖区资源上进行探索。社区针对辖区内单位类型多样、居住人群结构多元的特点，挖掘辖区内潜在的个人、单位资源，创新性地提出“社区合伙人”理念，结合“合伙人”主体形式与合伙内容，搭建“居民议事厅”等，建立“张榜”“揭榜”“评榜”模式，逐步形成了智力、资金、人力等要素完备，居民、物业公司和共建单位等多方共抓治理、共抓服务的社区治理体系。

“社区合伙人”招募令一发布，武汉路社区就有50余名党员报名。他们以资金、人力、场所、产品、专业服务等形式积极参与社区建设，共促社区治理。不仅如此，通过项目式、积分式和点单式等3种合作模式，“社区合伙人”还提供法律咨询、假期托管、心理辅导等志愿服务，解决社区治理难题。

未来，该社区还将推出“社区合伙人”联席制，对参与度高、项目完成效果好、居民满意度高的“合伙人”进行打分，激发“合伙人”的积极性，吸引更多“合伙人”加入。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王春艳 蒋莎曼 文/图）