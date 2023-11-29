昨日是腊月初八，中共河南地久物业有限公司党支部(简称地久物业党支部)带领支部党员志愿者准备了上千份腊八粥，开展“一碗腊八粥 温暖一座城”爱心赠粥活动，为环卫工人、绿化养护工人、老年人、外地游客、返洛人员等送上腊八粥、包子和贴心的问候。

昨日是腊月初八，中共河南地久物业有限公司党支部(简称地久物业党支部)带领支部党员志愿者准备了上千份腊八粥，开展“一碗腊八粥 温暖一座城”爱心赠粥活动，为环卫工人、绿化养护工人、老年人、外地游客、返洛人员等送上腊八粥、包子和贴心的问候。

昨日8时许，腊八粥的香气在涧西区瀛洲街道创业路社区、洛龙区开元路街道天元社区和伊滨区立雪公园弥漫开来，地久物业党支部的党员志愿者在这里搭设了临时粥篷，为环卫工人、绿化养护工人、老年人等送上腊八粥、包子。

记者在创业路社区看到，这里的粥棚处很快聚集了不少环卫工人，他们纷纷为党员志愿者的暖心举动点赞。“今天虽然天气很冷，但我们端上热气腾腾的腊八粥，心里热乎乎的。”环卫工人刘师傅说。

随后，党员志愿者又前往涧西区孙旗屯社区、汉山养老院等地，上门慰问孤寡老人，为他们送上腊八粥、包子和贴心的问候。最后，党员志愿者还穿上汉服，来到洛阳龙门站，为来洛游客及离洛人士送上腊八粥和包子，热烈欢迎“公主和王子”来(回)洛、祝福离洛人士一路顺风。

地久物业党支部书记胡银鹤说，地久物业常年持续开展爱心公益活动，通过实际行动践行企业社会责任，为社会贡献微薄之力。

“在腊月初八这天开展赠粥公益活动，我们已经坚持了很多年。”胡银鹤说，今年，他们联合市文旅部门和所在辖区政府部门，在涧西区瀛洲街道创业路社区、洛龙区开元街道天元社区、伊滨区李村镇等地开展“一碗腊八粥 温暖一座城”活动，共送出腊八粥1500余份，为辛勤的劳动者、老年人、游客送去温暖。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）