乘风起势 奋进洛阳丨对外开放篇：开窗放入大江来

回望2023年，跨境电商综试区线上综合服务平台(一期)项目投入运营；洛阳至曼谷国际航线恢复，搭建“空中贸易桥梁”；中欧班列开行177列，同比增长242%，增幅居全省第一；前11个月，全市外贸进出口216.6亿元……一个个数字、一条条航线、一个个平台，彰显了洛阳全力打造对外开放新高地，助力外贸产业高质量发展的新亮点。

中欧班列(洛阳)运量增长近三成

联动世界，开放共赢。

回望2023年，跨境电商综试区线上综合服务平台(一期)项目投入运营；洛阳至曼谷国际航线恢复，搭建“空中贸易桥梁”；中欧班列开行177列，同比增长242%，增幅居全省第一；前11个月，全市外贸进出口216.6亿元……一个个数字、一条条航线、一个个平台，彰显了洛阳全力打造对外开放新高地，助力外贸产业高质量发展的新亮点。

开放航空口岸 建强空中廊道

隆冬时节，洛阳北郊机场一派繁忙景象。停机坪上，货物装运，机车穿梭；跑道上，一架架飞机起飞、降落。这是洛阳推动谋划航空口岸开放新格局的缩影，也是“空中经济廊道”展现出的蓬勃生机。

洛阳至曼谷国际航线开通

2023年11月1日晚，由乌鲁木齐航空执飞的UQ2641国际航班从洛阳北郊机场飞往泰国曼谷。自此，洛阳至泰国曼谷国际航线恢复，为洛阳对外开放增添空中新通道。

该航线串联起乌鲁木齐、洛阳、曼谷三座城市，对“两国三市”友好往来发挥着不可或缺的赋能作用，不仅有力推动城市之间的商贸文旅交流，还为我市扩大与泰国等东盟国家和地区的经贸合作搭建了“空中贸易桥梁”，更为抢抓泰国对华免签政策利好、全力复苏境外旅游打造了“空中经济快车”。

一条条新开的航线、一架架满载旅客与货物的航班，促进了洛阳与世界在贸易、投资、服务、金融等方面的合作。

洛阳北郊机场2023年旅客吞吐量超121万人次

围绕“打造空中经济廊道、贯通陆海经济通道、拓展网上经济走廊”的目标，我市谋划航空口岸开放新格局，把洛阳北郊机场改扩建列为“十四五”期间的重点建设项目；完成新航站楼及集疏远系统概念方案设计，制订《洛阳市增开航班航线实施方案》，通航城市达29个，推进空中、陆上、海上、网上“丝绸之路”建设，不断提升互联互通水平。2023年全年，洛阳航空旅客吞吐量121.6万人次，月均客座率77.2%，同比增长72.4%；起降航班11476架次，同比增长39.1%。

未来，我市将持续推进空中廊道建设，适时恢复洛阳至河内等城市的国际航线，力争新增国内外航线5条至10条，全年旅客吞吐量150万人次，加快建设集客运、货运等功能于一体的航空枢纽，到2025年开通航线40条。